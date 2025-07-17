Одиннадцать лет назад в небе над Донецкой областью оккупанты РФ сбили пассажирский самолет рейса MH17 - что решил суд

Собранные для экспертизы фрагменты сбитого оккупантами РФ пассажирского самолета рейса MH17. Фото: Reuters

Одиннадцать лет назад, 17 июля 2014 года, небо над оккупированной частью Донецкой области разорвал звук взрыва. Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российскими оккупантами и стал одним из самых ужасных символов российской агрессии против Украины.

Сегодня, в годовщину трагедии, редакция Новини.LIVE, как и весь мир, вспоминает жертв и анализирует долгий и сложный путь к установлению истины и привлечению виновных к ответственности.

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Что произошло 17 июля 2014 года

Российские оккупанты на месте катастрофы MH17. Фото: росСМИ

На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа из 10 стран, среди них 80 детей. Граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании и других государств стали жертвами войны, к которой не имели никакого отношения.

Обломки самолета и тела погибших упали на поля вблизи городка Грабово, на территории, которая уже тогда контролировалась российскими гибридными силами.

Масштаб трагедии шокировал мир. Почти сразу стало понятно, что это не авиакатастрофа, а результат внешнего вмешательства. Вопрос был только один: кто и как это сделал?

Расследование: долгий путь к истине

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Годами они скрупулезно собирали доказательства: анализировали обломки ракеты и самолета, спутниковые снимки, данные радаров, а также тысячи фото, видео и перехваченные телефонные разговоры боевиков.

Ключевые выводы JIT были однозначными:

оружие: самолет был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук";

место запуска: пуск был осуществлен с поля вблизи оккупированного города Первомайское в Донецкой области;

происхождение "Бука": ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске. Его незаконно доставили из России на территорию Украины, а после выстрела в спешке вывезли обратно.

Россия на протяжении всего расследования отрицала свою причастность, выдвигая десятки противоречивых и опровергнутых версий — от атаки украинского штурмовика Су-25 до вины украинских ПВО.

Судебный процесс и первые приговоры

Бывший полковник ФСБ Игорь (Стрелков) Гиркин. Фото: росСМИ

Кульминацией расследования стал судебный процесс, начавшийся в Нидерландах. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги вынес первый исторический приговор.

Суд признал виновными в сбивании самолета и убийстве 298 человек трех человек: Игоря Гиркина (Стрелкова), гражданина РФ, так называемого "министра обороны ДНР", Сергея Дубинского, гражданина РФ, полковника ГРУ РФ и Леонида Харченко, гражданина Украины, который воевал на стороне боевиков.

Все трое заочно приговорены к пожизненному заключению. Суд также постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 миллионов евро компенсации.

Судьба убийц

Гиркин на суде в РФ. Фото: росСМИ

Все трое, конечно, не предстали перед судом, ведь они скрываются в России. Однако вряд ли смогут когда-нибудь покинуть территорию РФ — ордера на их арест являются международными.

А вот над Гиркиным судьба поиздевалась оригинальным способом: его посадили те, за кого он боролся и чьи преступные интересы отстаивал. Мало того, что его не пускали "на войну" после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, так его еще и посадили на четыре года в колонию.

Гиркина признали виновным по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете — очень критиковал Минобороны РФ и Путина за бессмысленные действия на фронте. Теперь его приспешников тоже "прессуют" разными способами "люди в серых костюмах".

Почему выводы суда очень важны

Самым важным в решении суда стало юридическое признание факта, что РФ с мая 2014 года осуществляла "общий контроль" над вооруженными формированиями "ДНР". Это означает, что ответственность за их действия, включая атаку на MH17, лежит на Москве.

Трагедия MH17 сегодня воспринимается не как отдельный ужасный эпизод, а как предвестник полномасштабной войны, развязанной Россией в 2022 году. Методы лжи, отрицания и жестокости, продемонстрированные Кремлем в 2014-м, стали основой его политики сегодня.

Незаживающая рана

За сухими фактами расследований и судебными сроками стоит боль сотен семей, потерявших своих близких. Для них эти десять лет — это время борьбы за память и справедливость. Мемориалы в Нидерландах и Австралии, ежегодные акции памяти — все это напоминает, что трагедия MH17 не имеет срока давности.

Мир помнит. И борьба за полную справедливость продолжается.

Ранее сообщалось, что Большая палата Европейского суда по правам человека приняла историческое решение по делу "Украина и Нидерланды против России". Суд удовлетворил почти все требования, поданные украинской стороной, и признал Россию виновной за сбивание лайнера рейса MH17.

Кроме того, стало известно, что Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал ответственность России за сбивание самолета рейса MH17. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсации нанесенного ущерба.