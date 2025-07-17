Одинадцять років тому в небі над Донеччиною окупанти РФ збили пасажирський літак рейсу MH17 — що вирішив суд

Зібрані для експертизи фрагменти збитого окупантами РФ пасажирського літака рейсу MH17. Фото: Reuters

Одинадцять років тому, 17 липня 2014 року, небо над окупованою частиною Донецької області розірвав звук вибуху. Пасажирський Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий російськими окупантами й став одним із найжахливіших символів російської агресії проти України.

Сьогодні, у річницю трагедії, редакція Новини.LIVE, як і у весь світ, згадує жертв і аналізує довгий та складний шлях до встановлення істини й притягнення винних до відповідальності.

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Що сталося 17 липня 2014 року

Російські окупанти на місці катастрофи MH17. Фото: росЗМІ

На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу з 10 країн, серед них 80 дітей. Громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії та інших держав стали жертвами війни, до якої не мали жодного стосунку.

Уламки літака та тіла загиблих впали на поля поблизу містечка Грабове, на території, що вже тоді контролювалася російськими гібридними силами.

Масштаб трагедії шокував світ. Майже одразу стало зрозуміло, що це не авіакатастрофа, а результат зовнішнього втручання. Питання було лише одне: хто і як це зробив?

Розслідування: довгий шлях до істини

Для розслідування катастрофи була створена Спільна слідча група (JIT), до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Роками вони скрупульозно збирали докази: аналізували уламки ракети й літака, супутникові знімки, дані радарів, а також тисячі фото, відео та перехоплені телефонні розмови бойовиків.

Ключові висновки JIT були однозначними:

зброя: літак був збитий ракетою серії 9М38, випущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук";

місце запуску: пуск було здійснено з поля поблизу окупованого міста Первомайське на Донеччині;

походження "Бука": ЗРК "Бук" належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що базується в Курську. Його незаконно доставили з Росії на територію України, а після пострілу поспіхом вивезли назад.

Росія протягом усього розслідування заперечувала свою причетність, висуваючи десятки суперечливих та спростованих версій — від атаки українського штурмовика Су-25 до вини українських ППО.

Судовий процес та перші вироки

Колишній полковник ФСБ Ігор (Стрєлков) Гіркін. Фото: росЗМІ

Кульмінацією розслідування став судовий процес, що розпочався у Нідерландах. 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги виніс перший історичний вирок.

Суд визнав винними у збитті літака та вбивстві 298 людей трьох осіб:

Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), громадянина РФ, так званого "міністра оборони ДНР". Сергія Дубінського, громадянина РФ, полковника ГРУ РФ та Леоніда Харченка, громадянина України, який воював на боці бойовиків.

Усіх трьох заочно засуджено до довічного ув'язнення. Суд також постановив, що вони мають виплатити родичам загиблих понад 16 мільйонів євро компенсації.

Доля убивць

Гіркін на суді у РФ. Фото: росЗМІ

Всі троє, звичайно, не були на суді, адже переховуються у Росії. Проте чи навряд зможуть коли-небудь покинути територію РФ — ордери на їхній арешт є міжнародними.

А ось над Гіркіним доля познущалась в оригінальний спосіб: його ув'язнили ті, за кого він боровся і чиї злочинні інтереси відстоював. Мало того, що його не пускали "на війну" після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, так його ще й посадили на чотири роки до колонії.

Гіркіна визнали винним за статтею про заклики до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті — дуже критикував Міноборони РФ та Путіна за безглузді дії на фронті. Тепер його поплічників теж "пресують" у різний спосіб "люди в сірих костюмах".

Чому висновки суду дуже важливі

Найважливішим у рішенні суду стало юридичне визнання факту, що РФ з травня 2014 року здійснювала "загальний контроль" над збройними формуваннями "ДНР". Це означає, що відповідальність за їхні дії, включно зі збиттям MH17, лежить на Москві.

Трагедія MH17 сьогодні сприймається не як окремий жахливий епізод, а як передвісник повномасштабної війни, розв'язаної Росією у 2022 році. Методи брехні, заперечення та жорстокості, продемонстровані Кремлем у 2014-му, стали основою його політики сьогодні.

Незагоєна рана

За сухими фактами розслідувань та судовими термінами стоїть біль сотень родин, які втратили своїх близьких. Для них ці десять років — це час боротьби за пам'ять та справедливість. Меморіали в Нідерландах та Австралії, щорічні акції вшанування — усе це нагадує, що трагедія MH17 не має терміну давності.

Світ пам'ятає. І боротьба за повну справедливість триває.

Раніше повідомлялось, що Велика палата Європейського суду з прав людини ухвалила історичне рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії". Суд задовольнив майже всі вимоги, подані українською стороною, і визнав Росію винною за збиття лайнера рейсу MH17.

Крім того, стало відомо, що Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала відповідальність Росії за збиття літака рейсу MH17. Найближчим часом буде розглянуто питання щодо компенсації завданих збитків.