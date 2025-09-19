Видео
Главная Новости дня Россия обжаловала в ООН решение о сбитии рейса MH17

Россия обжаловала в ООН решение о сбитии рейса MH17

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 09:36
Россия подала в суд ООН жалобу на решение о сбитии Боинга MH17
Руины Боинга MH-17. Фото: AP

Министерство иностранных дел России заявило, что подаст в суд ООН жалобу на решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), которое признает ее причастность к сбитию рейса MH17. В ведомстве отметили, что оспаривают документ в полном объеме — от вопросов юрисдикции и применения международного права до трактовки фактов и процедур, которые, по утверждению Москвы, были якобы нарушены.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

Читайте также:

Россия хочет обжаловать приговор о причастности к сбитию Боинга MH-17

В заявлении Министерства иностранных дел России прозвучали обвинения в адрес ICAO и западных стран в предвзятости и игнорировании аргументов российской стороны.

null
Уведомление об обжаловании. Фото: скриншот

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. Трагедия унесла жизни 298 человек, среди которых подавляющее большинство составляли граждане Нидерландов.

В 2022 году Гаагский суд в своем приговоре привел убедительные доказательства того, что его сбили с территории "Л/ДНР", которая подчинялась России.

В феврале 2025 года родственники погибших в авиакатастрофе написали письма с требованием привлечь Россию к ответственности и выдвинули свои требования к США и ЕС.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
