Министерство иностранных дел России заявило, что подаст в суд ООН жалобу на решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), которое признает ее причастность к сбитию рейса MH17. В ведомстве отметили, что оспаривают документ в полном объеме — от вопросов юрисдикции и применения международного права до трактовки фактов и процедур, которые, по утверждению Москвы, были якобы нарушены.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

В заявлении Министерства иностранных дел России прозвучали обвинения в адрес ICAO и западных стран в предвзятости и игнорировании аргументов российской стороны.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. Трагедия унесла жизни 298 человек, среди которых подавляющее большинство составляли граждане Нидерландов.

В 2022 году Гаагский суд в своем приговоре привел убедительные доказательства того, что его сбили с территории "Л/ДНР", которая подчинялась России.

В феврале 2025 года родственники погибших в авиакатастрофе написали письма с требованием привлечь Россию к ответственности и выдвинули свои требования к США и ЕС.