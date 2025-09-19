Відео
Росія оскаржила в ООН рішення щодо збиття рейсу MH17

Росія оскаржила в ООН рішення щодо збиття рейсу MH17

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:36
Росія подала до суду ООН скаргу на рішення щодо збиття Боїнга MH17
Руїни Боїнга MH-17. Фото: AP

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що подасть до суду ООН скаргу на рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яке визнає її причетність до збиття рейсу MH17. У відомстві зазначили, що оскаржують документ у повному обсязі — від питань юрисдикції та застосування міжнародного права до трактування фактів і процедур, які, за твердженням Москви, були нібито порушені.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на заяву МЗС РФ. 

У заяві Міністерства закордонних справ Росії прозвучали звинувачення на адресу ICAO та західних країн в упередженості й ігноруванні аргументів російської сторони.

null
Повідомлення про оскарження. Фото: скриншот

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий у небі над окупованою частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Трагедія забрала життя 298 людей, серед яких переважну більшість становили громадяни Нідерландів.

У 2022 році Гаазький суд виніс вирок та навів докази, що літак збили з території "Л/ДНР", яка підпорядковувалася Росії.

У лютому 2025 року родичі загиблих в авіакатастрофі написали листи з вимогою притягти Росію до відповідальності та висунули свої вимоги до США та ЄС.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
