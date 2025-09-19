Росія подала до суду ООН скаргу на рішення щодо збиття Боїнга MH17

Росія оскаржила в ООН рішення щодо збиття рейсу MH17
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що подасть до суду ООН скаргу на рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яке визнає її причетність до збиття рейсу MH17. У відомстві зазначили, що оскаржують документ у повному обсязі — від питань юрисдикції та застосування міжнародного права до трактування фактів і процедур, які, за твердженням Москви, були нібито порушені.
Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на заяву МЗС РФ.
Росія хоче оскаржити вирок щодо причетності до збиття Боїнга MH-17
У заяві Міністерства закордонних справ Росії прозвучали звинувачення на адресу ICAO та західних країн в упередженості й ігноруванні аргументів російської сторони.
Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий у небі над окупованою частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Трагедія забрала життя 298 людей, серед яких переважну більшість становили громадяни Нідерландів.
У 2022 році Гаазький суд виніс вирок та навів докази, що літак збили з території "Л/ДНР", яка підпорядковувалася Росії.
У лютому 2025 року родичі загиблих в авіакатастрофі написали листи з вимогою притягти Росію до відповідальності та висунули свої вимоги до США та ЄС.
