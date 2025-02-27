Збиття літака MH17 — родичі жертв вимагають від Росії визнання провини

Уламки збитого літака MH17. Фото: Reuters

Родичі жертв катастрофи рейсу MH17, в якій загинули 298 осіб, наполягають, що без визнання Росією відповідальності за збиття літака не може бути надійної мирної угоди. Нагадаємо, ця трагедія сталася на Донбасі у 2014 році.

Про це йдеться у відповідних листах, направлених президенту США Дональду Трампу та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

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Родичі загиблих вимагають відповідальності РФ

У двох листах до Трампа та фон дер Ляєн родичі жертв МН17 відреагували на можливу мирну угоду щодо України. Вони наголошують, що надійної угоди важко досягти без визнання Росією відповідальності за збиття MH17.

Рідні жертв вже давно вимагають від Росії визнання своєї ролі, вибачень і публічного розслідування щодо всіх причетних і причин збиття літака. Уряд Нідерландів послідовно підтримував ці вимоги.

Тепер родичі загиблих переконані, що їхні вимоги мають бути частиною будь-якого потенційного мирного врегулювання.

"Без цього не може бути надійного миру з Росією", — кажуть вони.

Копії листів також були надіслані прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схоофу, комітетам (Міністерства закордонних справ і юстиції та безпеки) нижньої палати парламенту та очільниці європейської дипломатії Каї Каллас.

Трагедія рейсу MH17

Як відомо, 17 липня 2014 року рейс MH17 був збитий над окупованою територією Донецької області. Усі пасажири, які летіли з Амстердама в Куала-Лумпур, загинули. Слідчі дійшли висновку, що літак збили зенітно-ракетним комплексом Бук, завезеним з Росії.

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