Сбитие самолета MH17 — родственники жертв требуют от России признания вины

Обломки сбитого самолета MH17. Фото: Reuters

Родственники жертв катастрофы рейса MH17, в которой погибли 298 человек, настаивают, что без признания Россией ответственности за сбитие самолета не может быть надежного мирного соглашения. Напомним, эта трагедия произошла на Донбассе в 2014 году.

Об этом говорится в соответствующих письмах, направленных президенту США Дональду Трампу и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

Читайте также:

Родственники погибших требуют ответственности РФ

В двух письмах к Трампу и фон дер Ляйен родственники жертв МН17 отреагировали на возможное мирное соглашение по Украине. Они отмечают, что надежного соглашения трудно достичь без признания Россией ответственности за сбитие MH17.

Родные жертв уже давно требуют от России признания своей роли, извинений и публичного расследования в отношении всех причастных и причин сбития самолета. Правительство Нидерландов последовательно поддерживало эти требования.

Теперь родственники погибших убеждены, что их требования должны быть частью любого потенциального мирного урегулирования.

"Без этого не может быть надежного мира с Россией", — говорят они.

Копии писем также были направлены премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу, комитетам (Министерства иностранных дел и юстиции и безопасности) нижней палаты парламента и руководителю европейской дипломатии Каи Каллас.

Трагедия рейса MH17

Как известно, 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит над оккупированной территорией Донецкой области. Все пассажиры, летевшие из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли. Следователи пришли к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом Бук, завезенным из России.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращения огня без гарантий безопасности не будет. Он отметил, что война не должна начаться снова.

Напомним, что Президент Чехии Петр Павел отметил, что все цивилизованные страны хотят установления мира в Украине.