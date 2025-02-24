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На базі "Стамбульскої угоди" — посланець Трампа про мир в Україні

24 лютого 2025 02:41
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку представника Трампа на Близькому Сході Віткоффа, Росію спровокували на напад на Україну, а миру можна досягти на базі стамбульских домовленостей
Посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Посланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф висловив думку, що угоди, досягнуті в Стамбулі, можуть служити основою для мирного врегулювання конфлікту між Україною та Російською Федерацією. За його словами, Росія дала зрозуміти про свою готовність припинити війну. 

Про це Віткофф заявив в інтерв'ю CNN.

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Стів Віткофф повідомив, що переговори, які відбулися в Саудівській Аравії 18 лютого, за його словами, були значущими та переконливими. Віткофф підтвердив свою зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Посол вважає, що військова агресія Росії проти України була спровокована і пов'язана з розмовами про можливе вступу України до НАТО, що сприймалося Росією як загроза.

Віткофф висловив переконання, що для досягнення миру будуть потрібні поступки з обох сторін. Він також наголосив на важливості консенсусу в цьому процесі, вважаючи, що колишній президент США Дональд Трамп може зіграти в цьому ключову роль.

Раніше повідомлялось, що 18 лютого представники США та Росії розпочали переговори в Саудівській Аравії. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф наголосив, що Штати залишилися задоволені переговорами. 

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії й обговорювали війну в Україні. Ці зустрічі нібито втратили актуальність після офіційних та публічних перемовин сторін. 

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