По мнению представителя Трампа на Ближнем Востоке Уиткоффа, Россию спровоцировали на нападение на Украину, а мира можно достичь на базе стамбульских договоренностей

Посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Посланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф выразил мнение, что соглашения, достигнутые в Стамбуле, могут служить основой для мирного урегулирования конфликта между Украиной и Российской Федерацией. По его словам, Россия дала понять о своей готовности прекратить войну.

Об этом Уиткофф заявил в интервью CNN.

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Стив Уиткофф сообщил, что переговоры, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля, по его словам, были значимыми и убедительными. Уиткофф подтвердил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Посол считает, что военная агрессия России против Украины была спровоцирована и связана с разговорами о возможном вступлении Украины в НАТО, что воспринималось Россией как угроза.

Уиткофф выразил убеждение, что для достижения мира потребуются уступки с обеих сторон. Он также отметил важность консенсуса в этом процессе, считая, что бывший президент США Дональд Трамп может сыграть в этом ключевую роль.

Ранее сообщалось, что 18 февраля представители США и России начали переговоры в Саудовской Аравии. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что Штаты остались довольны переговорами.

Напомним, ранее агентство Reuters писало, что дипломаты США и РФ тайно встречались в Швейцарии и обсуждали войну в Украине. Эти встречи якобы потеряли актуальность после официальных и публичных переговоров сторон.