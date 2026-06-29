ВАКС відмовив у скасуванні електронного браслета ексголові ОПУ

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Сьогодні, 29 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу Президента України щодо зміни запобіжного заходу, зокрема скасування обов’язку носіння електронного засобу контролю.

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд, передає Новини.LIVE.

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн. Після внесення застави його було звільнено з-під варти, однак на нього поклали низку процесуальних обов’язків, серед яких — носіння електронного браслета.

Ексголова Офісу Президента України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Новина доповнюється...

