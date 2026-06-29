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Главная Новости дня ВАКС оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента

ВАКС оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 14:02
ВАКС отказал в отмене электронного браслета бывшему главе ОПУ
Срочная новость

Сегодня, 29 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего главы Офиса Президента Украины об изменении меры пресечения, в частности об отмене обязательного ношения электронного устройства контроля.

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд, передает Новини.LIVE.

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн. После внесения залога он был освобожден из-под стражи, однако на него наложили ряд процессуальных обязательств, среди которых — ношение электронного браслета.

Экс-глава Офиса Президента Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем). Новость дополняется...

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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