Судове засідання по справі Іллі Вітюка. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 19 жовтня, у Вищому антикорупційному суді України розпочалося підготовче засідання у справі колишнього директора департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, бригадного генерала Іллі Вітюка. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачують його у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Передає журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Ілля Вітюк доєднався до засідання по відеозв'язку. Фото: Новини.LIVE

Коли відбудеться наступне засідання у справі Вітюка

Наступне засідання у справі колишнього директора департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка призначили 26 жовтня на 9:30.

У чому обвинувачують Іллю Вітюка

За версією слідства, у грудні 2023 року Вітюк придбав квартиру в Печерському районі Києва, ринкову вартість якої оцінюють у 21,6 мільйона гривень. Водночас у договорі купівлі-продажу зазначили 12,8 мільйона гривень, а власником нерухомості став один із членів його родини.

Правоохоронці стверджують, що походження коштів на придбання житла пояснювали доходами від підприємницької діяльності. Член родини Вітюка нібито отримував гроші за юридичні та консалтингові послуги.

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Однак слідчі встановили, що на рахунки підприємця надходили кошти від іншої особи, яку підозрюють у заволодінні грошима "Укрзалізниці", а також від підконтрольних їй компаній.

Чому захист просив змінити підсудність справи Вітюка

14 жовтня Апеляційна палата ВАКС відмовила адвокатам Іллі Вітюка у передачі кримінального провадження до іншого суду.

Захист просив направити справу до Солом'янського районного суду Києва. Адвокат аргументував це тим, що на момент більшості інкримінованих епізодів Вітюк не належав до категорії осіб, справи яких розглядає ВАКС. Однак колегія суддів відхилила клопотання.

Апеляційна палата ВАКС відмовила у направленні справи до іншого суду. Скриншт:

t.me/apvasgovua

Що ще відомо про справу Вітюка

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вересні 2025 року повідомили про підозру бригадному генералу Іллі Вітюку. Йшлося про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

4 вересня 2025 року ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави понад 9 мільйонів гривень. Уже 10 вересня стало відомо, що за колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ внесли всю суму застави.

1 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Вітюка з посади начальника департаменту кібербезпеки СБУ. Перед цим, у квітні, тодішній голова СБУ Василь Малюк відсторонив його від виконання обов'язків на час перевірки обставин, про які йшлося в журналістському розслідуванні "Слідство.Інфо" щодо придбання нерухомості родиною посадовця.