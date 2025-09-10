Відео
Головна Новини дня Справа Вітюка — за генерала СБУ внесли заставу

Справа Вітюка — за генерала СБУ внесли заставу

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 16:25
За генерала СБУ Іллю Вітюка внесли 9 млн грн застави
Ілля Вітюк. Фото: СБУ

У середу, 10 вересня, за колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка сплатили заставу. Її розмір склав понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі Суспільному.

Читайте також:

Застава за Вітюка

Вона не називала конкретних імен.

Однак журналісти заявили, що йдеться саме про Іллю Вітюка. Раніше саме йому було визначено таку заставу.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що під час перевірки способу життя генерала СБУ Іллі Вітюка не виявлено жодних невідповідностей між його задекларованими доходами та фактичним рівнем життя. Агентство наголосило, що діяло в межах своїх законних повноважень і не зазнавало зовнішнього впливу на проведену перевірку.

Раніше НАБУ та САП оголосили підозру одному з високопоставлених представників СБУ, генералу Іллі Вітюку.

СБУ НАБУ САП ВАКС розслідування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
