За генерала СБУ Іллю Вітюка внесли 9 млн грн застави

У середу, 10 вересня, за колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка сплатили заставу. Її розмір склав понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі Суспільному.

Застава за Вітюка

Вона не називала конкретних імен.

Однак журналісти заявили, що йдеться саме про Іллю Вітюка. Раніше саме йому було визначено таку заставу.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що під час перевірки способу життя генерала СБУ Іллі Вітюка не виявлено жодних невідповідностей між його задекларованими доходами та фактичним рівнем життя. Агентство наголосило, що діяло в межах своїх законних повноважень і не зазнавало зовнішнього впливу на проведену перевірку.

Раніше НАБУ та САП оголосили підозру одному з високопоставлених представників СБУ, генералу Іллі Вітюку.