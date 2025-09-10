За генерала СБУ Илью Витюка внесли 9 млн грн залога

Илья Витюк. Фото: СБУ

В среду, 10 сентября, за бывшего руководителя департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка уплатили залог. Его размер составил более 9 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии Суспільному.

Залог за Витюка

Она не называла конкретных имен.

Однако журналисты заявили, что речь идет именно об Илье Витюке. Ранее именно ему был определен такой залог.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что во время проверки образа жизни генерала СБУ Ильи Витюка не выявлено никаких несоответствий между его задекларированными доходами и фактическим уровнем жизни. Агентство отметило, что действовало в пределах своих законных полномочий и не испытывало внешнего влияния на проведенную проверку.

Ранее НАБУ и САП объявили подозрение одному из высокопоставленных представителей СБУ, генералу Илье Витюку.