Судебное заседание по делу Ильи Витюка. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 19 октября, в Высшем антикоррупционном суде Украины началось подготовительное заседание по делу бывшего директора департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины, бригадного генерала Ильи Витюка. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняют его в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Реклама

Илья Витюк присоединился к заседанию по видеосвязи. Фото: Новини.LIVE

Когда состоится следующее заседание по делу Витюка

Следующее заседание по делу бывшего директора департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка назначено на 26 октября в 9:30.

В чем обвиняют Илью Витюка

По версии следствия, в декабре 2023 года Витюк приобрел квартиру в Печерском районе Киева, рыночная стоимость которой оценивается в 21,6 миллиона гривен. При этом в договоре купли-продажи была указана сумма в 12,8 миллиона гривен, а владельцем недвижимости стал один из членов его семьи.

Правоохранители утверждают, что происхождение средств на приобретение жилья объяснялось доходами от предпринимательской деятельности. Член семьи Витюка якобы получал деньги за юридические и консалтинговые услуги.

Читайте также:

Однако следователи установили, что на счета предпринимателя поступали средства от другого лица, которое подозревается в завладении деньгами "Укрзалізниці", а также от подконтрольных ему компаний.

Почему защита просила изменить подсудность дела Витюка

14 октября Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам Ильи Витюка в передаче уголовного производства в другой суд.

Защита просила направить дело в Соломенский районный суд Киева. Адвокат аргументировал это тем, что на момент большинства инкриминируемых эпизодов Витюк не относился к категории лиц, дела которых рассматривает ВАКС. Однако коллегия судей отклонила ходатайство.

Апелляционная палата ВАКС отказала в направлении дела в другой суд. Скриншот:

t.me/apvasgovua

Что ещё известно о деле Витюка

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в сентябре 2025 года сообщили о подозрении бригадному генералу Илье Витюку. Речь шла о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

4 сентября 2025 года ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога в размере более 9 миллионов гривен. Уже 10 сентября стало известно, что за бывшего руководителя департамента кибербезопасности СБУ внесли всю сумму залога.

Новини.LIVE также писали, что 1 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский освободил Витюка от должности начальника департамента кибербезопасности СБУ. Перед этим, в апреле, тогдашний глава СБУ Василий Малюк отстранил его от исполнения обязанностей на время проверки обстоятельств, о которых шла речь в журналистском расследовании "Слідство.Інфо" относительно приобретения недвижимости семьей чиновника.