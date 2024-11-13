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В Укренерго пояснили, чому відключають світло для промисловості

13 листопада 2024 17:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Відключення світла для промисловості і бізнесу — які причини
Потужний генератор. Фото: sud.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Україні тимчасово запроваджені заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу. На таке рішення впливає три причини: погода, імпорт і зниження генерації.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у середу, 13 листопада.

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Відключення світла для бізнесу та промисловості

В Укренерго заявили, що споживання електроенергії в Україні залишається високим.

"Сьогодні, 13 листопада, станом на 06:30 його рівень був на 1% вищим, ніж в той самий час 12 листопада", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку із короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації було запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Також на це вплинуло зменшення обсягів імпорту та низька ефективність роботи сонячних електростанцій через хмарну погоду.

"Жодних обмежень для побутових споживачів не пропонується", — зазначили у компанії.

В Укренерго закликали бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, аби уникнути вимушених обмежень потужності.

відключення світла 13 листопада
Допис Укренерго. Фото: скриншот
відключення електроенергії для промисловості і бізнесу
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 листопада обмеження будуть діяти в обсязі п'яти черг. Графіки застосовуватимуться з 07:00 до 20:00.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив відключення світла для бізнесу. За його словами, обмеження тимчасові та спричинені внутрішніми поломками.

Він також заявляв, що в Україні планують побудувати вітрові електростанції потужністю близько 800 мегаватів. 

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