Відключення світла для промисловості і бізнесу — які причини

Потужний генератор. Фото: sud.ua

В Україні тимчасово запроваджені заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу. На таке рішення впливає три причини: погода, імпорт і зниження генерації.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у середу, 13 листопада.

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В Укренерго заявили, що споживання електроенергії в Україні залишається високим.

"Сьогодні, 13 листопада, станом на 06:30 його рівень був на 1% вищим, ніж в той самий час 12 листопада", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку із короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації було запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Також на це вплинуло зменшення обсягів імпорту та низька ефективність роботи сонячних електростанцій через хмарну погоду.

"Жодних обмежень для побутових споживачів не пропонується", — зазначили у компанії.

В Укренерго закликали бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, аби уникнути вимушених обмежень потужності.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 листопада обмеження будуть діяти в обсязі п'яти черг. Графіки застосовуватимуться з 07:00 до 20:00.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив відключення світла для бізнесу. За його словами, обмеження тимчасові та спричинені внутрішніми поломками.

Він також заявляв, що в Україні планують побудувати вітрові електростанції потужністю близько 800 мегаватів.