Отключение света для промышленности и бизнеса — какие причины

Мощный генератор. Фото: sud.ua

В Украине временно введены меры по ограничению электроэнергии для промышленности и бизнеса. На такое решение влияют три причины: погода, импорт и снижение генерации.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в среду, 13 ноября.

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Отключение света для бизнеса и промышленности

В Укрэнерго заявили, что потребление электроэнергии в Украине остается высоким.

"Сегодня, 13 ноября, по состоянию на 06:30 его уровень был на 1% выше, чем в то же время 12 ноября", — говорится в сообщении.

В связи с краткосрочным снижением мощности маневровой генерации были введены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Также на это повлияло уменьшение объемов импорта и низкая эффективность работы солнечных электростанций из-за облачной погоды.

"Никаких ограничений для бытовых потребителей не предлагаются", — отметили в компании.

В Укрэнерго призвали бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 13 ноября ограничения будут действовать в объеме пяти очередей. Графики будут применяться с 07:00 до 20:00.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил отключение света для бизнеса. По его словам, ограничения временные и вызваны внутренними поломками.

Он также заявлял, что в Украине планируют построить ветровые электростанции мощностью около 800 мегаватт.