В Україну повертається весняне тепло: синоптики обіцяють +17 ° завтра

Тепла весняна погода.

В Україні 26 березня очікується тепла та переважно суха погода. Синоптична ситуація поступово змінюватиметься і прийде весняне тепло з південного заходу. Проте вночі можливі невеликі дощі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 26 березня від Укргідрометцентрі

Синоптики розповіли, завтра тиск інтенсивно падатиме, на висотах надходитиме тепліше повітря, проте збільшиться хмарність. У більшості областей опадів не очікується, але вночі у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях, вдень місцями на крайньому заході та сході країни буде невеликий дощ.

Карта температур на 26 березня.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах 0...+5 °С, а вдень підніметься до +11...+16 °С. Водночас на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів сягатимуться до +18 °С. Дещо холодніше буде в Карпатах — вночі там буде близько 0 °С, а вден +8...+13 °С.

Прогно погоди на 26 грудня від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, 26 березня в Україні очікується тепла та комфортна погода. Температура повітря вдень становитиме від +12 до +17 °С.

Температура повітря в Україні 26 березня.

Опади малоймовірні у більшості регіонів. Невеликий дощ можливий лише на Луганщині, а також у навколокарпатських областях.

Зазначимо, сьогодні в Україні була мінлива погода. У більшості регіонів погода без опадів і з комфортною температурою повітря.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що завтра невеликий дощ можливий лише у кількох областях. Температура повітря прогріється до +12...+17 °C.