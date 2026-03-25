Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україну повертається весняне тепло: синоптики обіцяють +17 ° завтра

В Україну повертається весняне тепло: синоптики обіцяють +17 ° завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 22:59
В Україну повертається весняне тепло: синоптики обіцяють +17 ° завтра
Тепла весняна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні 26 березня очікується тепла та переважно суха погода. Синоптична ситуація поступово змінюватиметься і прийде весняне тепло з південного заходу. Проте вночі можливі невеликі дощі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 26 березня від Укргідрометцентрі 

Синоптики розповіли, завтра тиск інтенсивно падатиме, на висотах надходитиме тепліше повітря, проте збільшиться хмарність. У більшості областей опадів не очікується, але вночі у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях, вдень місцями на крайньому заході та сході країни буде невеликий дощ.

Прогноз погоди в Україні 26 березня
Карта температур на 26 березня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі температура повітря коливатиметься в межах 0...+5 °С, а вдень підніметься до +11...+16 °С. Водночас на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів сягатимуться до +18 °С. Дещо холодніше буде в Карпатах — вночі там буде близько 0 °С, а вден +8...+13 °С. 

Прогно погоди на 26 грудня від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, 26 березня в Україні очікується тепла та комфортна погода. Температура повітря вдень становитиме від +12 до +17 °С. 

Читайте також:
Якою буде погода в Україні 26 березня
Температура повітря в Україні 26 березня. Фото: Метеопост

Опади малоймовірні у більшості регіонів. Невеликий дощ можливий лише на Луганщині, а також у навколокарпатських областях.

Зазначимо, сьогодні в Україні була мінлива погода. У більшості регіонів погода без опадів і з комфортною температурою повітря.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що завтра невеликий дощ можливий лише у кількох областях. Температура повітря прогріється до +12...+17 °C.

весна синоптик погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації