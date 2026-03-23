Гідрометцентр попереджає про вітер та дощі в Україні завтра

Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 24 березня, збережеться тепла і відносно суха погода. Лише на південному сході країни можливі невеликі дощі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16...19 °С, тож погода сприятиме прогулянкам майже по всій країні.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 24 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 24 березня

За прогнозом Укргідрометцентру, 24 березня в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів майже не передбачаються, лише на південному сході країни місцями можливий невеликий дощ.

Вітер у більшості областей північно-східний, на заході країни — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С, на півдні — +1...+6 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °С.

На Закарпатті та Одещині у вівторок буде дуже тепло — місцями до +19 °С. У Карпатах вночі прогнозується 0...-5 °С, а вдень — +4...+9 °С.

Загалом завтра погода сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі та активному відпочинку на відкритому повітрі, а періоди хмарності лише частково закриватимуть сонце.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала теплу та сонячну погоду майже по всій Україні 24 березня. За її прогнозами у вівторок вдень температура повітря коливатиметься в межах +12…+16 °С.

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на 23–29 березня. На початку тижня очікується суха погода, але вже з 24 березня в деяких регіонах почнуться дощі. Найтепліше буде в середині тижня.

Також ми інформували, що 23 березня Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Хоча такі геомагнітні збурення зазвичай не несуть серйозної загрози, вони можуть впливати на самопочуття та здоров'я людей.