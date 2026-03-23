Гидрометцентр предупреждает о ветре и дождях в Украине завтра

Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 24 марта, сохранится теплая и относительно сухая погода. Лишь на юго-востоке страны возможны небольшие дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +16...19 °С, поэтому погода будет способствовать прогулкам почти по всей стране.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 24 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 24 марта

По прогнозу Укргидрометцентра, 24 марта в Украине ожидается переменная облачность. Осадков почти не предвидятся, лишь на юго-востоке страны местами возможен небольшой дождь.

Ветер в большинстве областей северо-восточный, на западе страны — северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С, на юге — +1...+6 °С. Днем столбики термометров покажут +11...+16 °С.

На Закарпатье и Одесской области во вторник будет очень тепло — местами до +19 °С. В Карпатах ночью прогнозируется 0...-5 °С, а днем — +4...+9 °С.

В целом завтра погода будет способствовать прогулкам на свежем воздухе и активному отдыху на открытом воздухе, а периоды облачности будут лишь частично закрывать солнце.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала теплую и солнечную погоду почти по всей Украине 24 марта. По ее прогнозам во вторник днем температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+16 °С.

Ранее синоптики обнародовали прогноз погоды в Украине на 23-29 марта. В начале недели ожидается сухая погода, но уже с 24 марта в некоторых регионах начнутся дожди. Теплее всего будет в середине недели.

Также мы информировали, что 23 марта Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Хотя такие геомагнитные возмущения обычно не несут серьезной угрозы, они могут влиять на самочувствие и здоровье людей.