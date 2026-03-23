Синоптик Диденко прогнозирует тепло и +16 °С в Украине завтра

Обзор на Киев весной 2026 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Во вторник, 24 марта, в Украине сохранится теплая весенняя погода без существенных осадков в большинстве регионов. Температура днем будет колебаться в пределах +12...+16 градусов, хотя на востоке и юго-востоке будет прохладнее. Будет преобладать влияние антициклона, что обеспечит сухую и солнечную погоду.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 24 марта

По прогнозу синоптика Наталка Диденко завтра в Украине продолжится период теплой и преимущественно сухой погоды.

В течение дня температура воздуха составит +12...+16 °С. В то же время в восточных и юго-восточных областях будет прохладнее — там столбики термометров поднимутся лишь до +6...+11 °С.

Погоду в большинстве регионов будет определять антициклон, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь местами в Запорожье, Донецкой, Луганской областях и в Крыму возможны небольшие дожди.

В Киеве 24 марта ожидается сухая, солнечная и комфортная погода. Температура воздуха днем будет достигать +12...+14 °С.

По прогнозам Диденко, теплая погода сохранится и в дальнейшем, однако уже в конце марта — начале апреля возможно ощутимое похолодание.

Прогноз погоды в Украине на 24 марта от Диденко/скриншот

Ранее синоптики прогнозировали значительное потепление на 23 марта. В понедельник почти по всей Украине будет довольно тепло, местами воздух прогреется до +16 °С.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды в Украине на всю неделю с 23 по 29 марта. В начале недели в Украине сохранится сухая погода, однако уже с 24 марта в регионах начнут идти дожди. Больше всего потеплеет в середине недели — до +18 °C.

Также мы предупреждали, что 23 марта Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Такие геомагнитные возмущения обычно не представляют серьезной угрозы, однако могут влиять на технику. Также в этот период некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.