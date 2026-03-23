Синоптик Діденко прогнозує тепло та +16 °С в Україні завтра

Огляд на Київ весною 2026 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У вівторок, 24 березня, в Україні збережеться тепла весняна погода без істотних опадів у більшості регіонів. Температура вдень коливатиметься в межах +12…+16 градусів, хоча на сході та південному сході буде прохолодніше. Переважатиме вплив антициклону, що забезпечить суху та сонячну погоду.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 24 березня

За прогнозом синоптика Наталка Діденко завтра в Україні продовжиться період теплої та переважно сухої погоди.

Упродовж дня температура повітря становитиме +12…+16 °С. Водночас у східних та південно-східних областях буде прохолодніше — там стовпчики термометрів піднімуться лише до +6…+11 °С.

Погоду в більшості регіонів визначатиме антициклон, тому істотні опади малоймовірні. Лише місцями на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму можливі невеликі дощі.

У Києві 24 березня очікується суха, сонячна та комфортна погода. Температура повітря вдень сягатиме +12…+14 °С.

За прогнозами Діденко, тепла погода утримається і надалі, однак уже наприкінці березня — на початку квітня можливе відчутне похолодання.

Прогноз погоди в Україні на 24 березня від Діденко/скриншот

Раніше синоптики прогнозували значне потепління на 23 березня. У понеділок майже по всій Україні буде доволі тепла, подекуди повітря прогріється до +16 °С.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в Україні на увесь тиждень з 23 до 29 березня. На початку тижня в Україні утримається суха погода, проте вже з 24 березня в регіонах почнуть іти дощі. Найбільше потеплішає в середині тижня — до +18 °C.

Також ми попереджали, що 23 березня Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Такі геомагнітні збурення зазвичай не становлять серйозної загрози, однак можуть впливати на техніку. Також у цей період деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття.