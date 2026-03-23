Синоптик Діденко прогнозує тепло та +16 °С в Україні завтра

Синоптик Діденко прогнозує тепло та +16 °С в Україні завтра

Дата публікації: 23 березня 2026 16:31
Огляд на Київ весною 2026 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У вівторок, 24 березня, в Україні збережеться тепла весняна погода без істотних опадів у більшості регіонів. Температура вдень коливатиметься в межах +12…+16 градусів, хоча на сході та південному сході буде прохолодніше. Переважатиме вплив антициклону, що забезпечить суху та сонячну погоду.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом синоптика Наталка Діденко завтра в Україні продовжиться період теплої та переважно сухої погоди.

Упродовж дня температура повітря становитиме +12…+16 °С. Водночас у східних та південно-східних областях буде прохолодніше — там стовпчики термометрів піднімуться лише до +6…+11 °С.

Погоду в більшості регіонів визначатиме антициклон, тому істотні опади малоймовірні. Лише місцями на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму можливі невеликі дощі.

У Києві 24 березня очікується суха, сонячна та комфортна погода. Температура повітря вдень сягатиме +12…+14 °С.

За прогнозами Діденко, тепла погода утримається і надалі, однак уже наприкінці березня — на початку квітня можливе відчутне похолодання.

null
Прогноз погоди в Україні на 24 березня від Діденко/скриншот

Раніше синоптики прогнозували значне потепління на 23 березня. У понеділок майже по всій Україні буде доволі тепла, подекуди повітря прогріється до +16 °С.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в Україні на увесь тиждень з 23 до 29 березня. На початку тижня в Україні утримається суха погода, проте вже з 24 березня в регіонах почнуть іти дощі. Найбільше потеплішає в середині тижня — до +18 °C.

Також ми попереджали, що 23 березня Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. Такі геомагнітні збурення зазвичай не становлять серйозної загрози, однак можуть впливати на техніку. Також у цей період деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

потепління Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
