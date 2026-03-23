Метеозалежних українців попереджають про магнітну бурю

Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 березня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Попри невисоку інтенсивність, вона може вплинути як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 23 березня

За прогнозами, геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного до рівня слабкого шторму. Така буря здатна спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на міграційні маршрути птахів і тварин.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували один спалах класу B та два спалахи класу C, які майже не впливають на Землю. Очікується, що активність і надалі буде низькою, із ймовірністю слабких спалахів.

Сонячна активність 23 березня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 14

Прогноз магнітних бур на 23-25 березня. Фото: meteofor.com.ua

Як впливають магнітні бурі на здоров'я

Водночас магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті метеозалежних і літніх людей, підвищуючи ризики серцево-судинних ускладнень. Саме тому медики радять уважніше ставитися до здоров'я у такі дні.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі, рекомендується добре висипатися, пити достатньо води та уникати важкої їжі, кави й алкоголю. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, дихальні вправи та зменшення фізичних навантажень.

Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати стан здоров'я та мати під рукою необхідні ліки.

