Метеозалежних українців попереджають про магнітну бурю

Метеозалежних українців попереджають про магнітну бурю

Дата публікації: 23 березня 2026 10:51
Метеозалежних українців попереджають про магнітну бурю
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 березня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Попри невисоку інтенсивність, вона може вплинути як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 23 березня

За прогнозами, геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного до рівня слабкого шторму. Така буря здатна спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на міграційні маршрути птахів і тварин.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. На Сонці зафіксували один спалах класу B та два спалахи класу C, які майже не впливають на Землю. Очікується, що активність і надалі буде низькою, із ймовірністю слабких спалахів.

Сонячна активність 23 березня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 14
Прогноз магнітних бур на найближчі дні
Прогноз магнітних бур на 23-25 березня. Фото: meteofor.com.ua 

Як впливають магнітні бурі на здоров'я

Водночас магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті метеозалежних і літніх людей, підвищуючи ризики серцево-судинних ускладнень. Саме тому медики радять уважніше ставитися до здоров'я у такі дні.

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі, рекомендується добре висипатися, пити достатньо води та уникати важкої їжі, кави й алкоголю. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, дихальні вправи та зменшення фізичних навантажень.

Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати стан здоров'я та мати під рукою необхідні ліки.

Раніше астросиноптики попередили про небезпечні дати у другій половині березня. У ці дні очікуються потужні магнітні бурі та спалахи на Сонці.

А також стало відомо, що цього тижня в Україні очікується потепління до +18. Проте в деяких регіонах пройдуть зливи.

магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
