Метеозависимых украинцев предупреждают о магнитной буре

Метеозависимых украинцев предупреждают о магнитной буре

Дата публикации 23 марта 2026 10:51
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 марта, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Несмотря на невысокую интенсивность, она может повлиять как на технические системы, так и на самочувствие людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 23 марта

По прогнозам, геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до уровня слабого шторма. Такая буря способна вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на миграционные маршруты птиц и животных.

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и две вспышки класса C, которые почти не влияют на Землю. Ожидается, что активность и в дальнейшем будет низкой, с вероятностью слабых вспышек.

Солнечная активность 23 марта

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 14
Прогноз магнітних бур на найближчі дні
Прогноз магнитных бурь на 23-25 марта. Фото: meteofor.com.ua

Как влияют магнитные бури на здоровье

В то же время магнитные бури могут сказываться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей, повышая риски сердечно-сосудистых осложнений. Именно поэтому медики советуют внимательнее относиться к здоровью в такие дни.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, рекомендуется хорошо высыпаться, пить достаточно воды и избегать тяжелой пищи, кофе и алкоголя. Полезными будут прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения и уменьшение физических нагрузок.

Людям с хроническими заболеваниями следует контролировать состояние здоровья и иметь под рукой необходимые лекарства.

Ранее астросиноптики предупредили об опасных датах во второй половине марта. В эти дни ожидаются мощные магнитные бури и вспышки на Солнце.

А также стало известно, что на этой неделе в Украине ожидается потепление до +18. Однако в некоторых регионах пройдут ливни.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
