Метеозависимых украинцев предупреждают о магнитной буре

В понедельник, 23 марта, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Несмотря на невысокую интенсивность, она может повлиять как на технические системы, так и на самочувствие людей.

Прогноз магнитных бурь на 23 марта

По прогнозам, геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до уровня слабого шторма. Такая буря способна вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на миграционные маршруты птиц и животных.

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. На Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и две вспышки класса C, которые почти не влияют на Землю. Ожидается, что активность и в дальнейшем будет низкой, с вероятностью слабых вспышек.

Солнечная активность 23 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 14

Как влияют магнитные бури на здоровье

В то же время магнитные бури могут сказываться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей, повышая риски сердечно-сосудистых осложнений. Именно поэтому медики советуют внимательнее относиться к здоровью в такие дни.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, рекомендуется хорошо высыпаться, пить достаточно воды и избегать тяжелой пищи, кофе и алкоголя. Полезными будут прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения и уменьшение физических нагрузок.

Людям с хроническими заболеваниями следует контролировать состояние здоровья и иметь под рукой необходимые лекарства.

