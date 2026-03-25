В Украину возвращается весеннее тепло: синоптики обещают +17° завтра

Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 26 марта ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Синоптическая ситуация постепенно будет меняться и придет весеннее тепло с юго-запада. Однако ночью возможны небольшие дожди.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 26 марта от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, завтра давление будет интенсивно падать, на высотах будет поступать более теплый воздух, однако увеличится облачность. В большинстве областей осадков не ожидается, но ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, днем местами на крайнем западе и востоке страны будет небольшой дождь.

Карта температур на 26 марта. Фото: Укргидрометцентр

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+5 °С, а днем поднимется до +11...+16 °С. В то же время на юге и Закарпатье столбики термометров будут достигать до +18 °С. Несколько холоднее будет в Карпатах — ночью там будет около 0 °С, а днем +8...+13 °С.

Прогноз погоды на 26 декабря от Наталки Диденко

По прогнозам Наталки Диденко, 26 марта в Украине ожидается теплая и комфортная погода. Температура воздуха днем составит от +12 до +17 °С.

Температура воздуха в Украине 26 марта. Фото: Метеопост

Осадки маловероятны в большинстве регионов. Небольшой дождь возможен только на Луганщине, а также в околокарпатских областях.

Отметим, сегодня в Украине была переменчивая погода. В большинстве регионов погода без осадков и с комфортной температурой воздуха.

Ранее Наталка Диденко сообщала, что завтра небольшой дождь возможен лишь в нескольких областях. Температура воздуха прогреется до +12...+17 °C.