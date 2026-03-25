Видео

Синоптики прогнозируют в Украине переменчивую погоду и до +16°C тепла

Синоптики прогнозируют в Украине переменчивую погоду и до +16°C тепла

Дата публикации 25 марта 2026 06:15
Синоптики прогнозируют в Украине переменчивую погоду и до +16°C тепла
Люди на прогулке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Синоптическая ситуация в Украине в течение суток 25 марта будет переменчивой. Территорию страны будут обходить атмосферные фронты. В большинстве регионов сохранится погода без осадков и с комфортной температурой воздуха.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook, информирует Новини.LIVE.

Погода в Украине 25 марта

По информации синоптиков, погода в Украине будет претерпевать в течение суток несущественные изменения. В частности сообщается о вероятном падении давления. Отмечается, что атмосферные фронты на территорию страны заходить не будут.

В подавляющем количестве областей будет царить сухая погода, без существенных осадков. Согласно прогнозу погоды, лишь на юго-востоке страны побеспокоит небольшой дождь.

Облачность в этот весенний день будет переменчивой. Ветер ожидается северо-восточный, в западных и северных областях будет юго-западный, он разовьет скорость до 5-10 м/с.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться в широком диапазоне от тепла до мороза: от +3°C тепла до -2°C. На юге страны воздух прогреется до более комфортной температуры даже ночью: от +2°C тепла до +7°C. Днем будет еще теплее: +11...+16 °C.

Карта погоди на 25 березня
Карта погоды в Украине на 25 марта. Фото: Facebook/Украинский гидрометеорологический центр

На этой неделе, согласно прогнозам синоптиков, будет сохраняться теплая погода до +18°C. Однако не исключают мощные ливни.

Не стоит забывать, что в ночь на 29 марта Украина переходит на летнее время. Мы переведем стрелки часов на час вперед.

Дарина Мороз - Редактор
Дарина Мороз
