Главная Новости дня Синоптик Диденко прогнозирует до +16°C в большинстве регионов завтра

Синоптик Диденко прогнозирует до +16°C в большинстве регионов завтра

Дата публикации 24 марта 2026 15:52
Люди на прогулке. Фото: Новини.LIVE

В среду, 25 марта, в Украине ожидается теплая весенняя погода. Однако в некоторых регионах будет ощущаться прохлада и возможны дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

В течение дня температура воздуха в большинстве областей составит +12...+16 °C. В то же время через центральную часть страны протянется полоса более прохладного воздуха - от Полтавщины и Харьковщины через Кропивницкий в Крым, где ожидается лишь +7...+11 °C.

Осадки маловероятны почти по всей территории Украины. Лишь на юго-востоке возможен небольшой дождь.

В Киеве в среду прогнозируют комфортную температуру на уровне +12...+14 °C, без осадков.

Теплая погода сохранится еще несколько дней. Однако уже 31 марта-1 апреля в Украину придет похолодание, что, по словам Диденко, является типичным для этого периода и совпадает с приближением Вербного воскресенья.

Карта погоды на 25 марта. Фото: t.me/PohodaNatalka

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине на этой неделе. По прогнозам, ожидается потепление до +18°C, а после будут ливни.

А также украинцам напомнили о переходе на летнее время. Перевести часы необходимо в ночь на 29 марта.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
