Головна Новини дня Синоптик Діденко прогнозує до +16°C в більшості регіонів завтра

Синоптик Діденко прогнозує до +16°C в більшості регіонів завтра

Дата публікації: 24 березня 2026 15:52
Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 25 березня, в Україні очікується тепла весняна погода. Однак у деяких регіонах відчуватиметься прохолода та можливі дощі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Упродовж дня температура повітря в більшості областей становитиме +12…+16 °C. Водночас через центральну частину країни простягнеться смуга прохолоднішого повітря — від Полтавщини та Харківщини через Кропивницький до Криму, де очікується лише +7…+11 °C.

Опади малоймовірні майже по всій території України. Лише на південному сході можливий невеликий дощ.

У Києві в середу прогнозують комфортну температуру на рівні +12…+14 °C, без опадів.

Тепла погода утримається ще кілька днів. Однак уже 31 березня-1 квітня в Україну прийде похолодання, що, за словами Діденко, є типовим для цього періоду та збігається з наближенням Вербної неділі.

Прогноз погоди на 25 березня від Наталки Діденко
Карта погоди на 25 березня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода в Україні цього тижня. За прогнозами, очікується потепління до +18°C, а після будуть зливи.

А також українцям нагадали про перехід на літній час. Перевести годинники необхідно у ніч проти 29 березня.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
