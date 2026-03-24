Синоптик Діденко прогнозує до +16°C в більшості регіонів завтра
У середу, 25 березня, в Україні очікується тепла весняна погода. Однак у деяких регіонах відчуватиметься прохолода та можливі дощі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 25 березня
Упродовж дня температура повітря в більшості областей становитиме +12…+16 °C. Водночас через центральну частину країни простягнеться смуга прохолоднішого повітря — від Полтавщини та Харківщини через Кропивницький до Криму, де очікується лише +7…+11 °C.
Опади малоймовірні майже по всій території України. Лише на південному сході можливий невеликий дощ.
У Києві в середу прогнозують комфортну температуру на рівні +12…+14 °C, без опадів.
Тепла погода утримається ще кілька днів. Однак уже 31 березня-1 квітня в Україну прийде похолодання, що, за словами Діденко, є типовим для цього періоду та збігається з наближенням Вербної неділі.
