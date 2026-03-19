Наприкінці березня Україна перейде на літній час

Наприкінці березня українці перейдуть на літній час. Стрілки годинника переведуть на одну годину вперед, внаслідок чого ніч буде коротшою. Водночас такі зміни можуть вплинути на самопочуття людей, поки вони не адаптуються до нового часу.

Коли переводити годинник на літній час

Переводити годинник потрібно у ніч на 29 березня (неділя). Фактично після 02:59 настане 04:00, внаслідок чого ніч буде коротшою на одну годину.

Наразі в Україні діє постанова Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". У ній йдеться, що українці переводять годинники двічі на рік — зимовий та літній час.

Водночас 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", щоб не переводити годинники. Згодом його передали на підпис президенту, але Володимир Зеленський його ще не підписав. Наразі рішення чинності не набрала.

Як переведення годинників впливає на людей

Переведення годинників впливає на самопочуття через збій внутрішнього біологічного ритму. Організму потрібно кілька днів, а інколи й тиждень, щоб адаптуватися.

Найчастіші відчуття — це втома, сонливість або, навпаки, труднощі із засинанням. Може знижуватися концентрація, зʼявлятися дратівливість і головний біль. У деяких людей навіть трохи погіршується настрій.

Особливо чутливо реагують ті, хто має тривожність, проблеми зі сном або нестабільний режим дня. Також складніше адаптуються підлітки та люди з хронічною втомою.

Щоб легше перенести зміну часу, допомагає поступово зсувати режим сну за кілька днів до переведення годинника, більше бувати на денному світлі та не перевантажувати себе у перші дні після зміни часу.

