Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В конце марта Украина перейдет на летнее время

В конце марта Украина перейдет на летнее время

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 15:05
Женщина с телефоном. Фото: Новини.LIVE

В конце марта украинцы перейдут на летнее время. Стрелки часов переведут на один час вперед, в результате чего ночь будет короче. В то же время такие изменения могут повлиять на самочувствие людей, пока они не адаптируются к новому времени.

Новини.LIVE рассказывают о переводе часов на летнее время.

Когда переводить часы на летнее время

Переводить часы нужно в ночь на 29 марта (воскресенье). Фактически после 02:59 наступит 04:00, в результате чего ночь будет короче на один час.

Сейчас в Украине действует постановление Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". В нем говорится, что украинцы переводят часы дважды в год — зимнее и летнее время.

В то же время 16 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", чтобы не переводить часы. Впоследствии его передали на подпись президенту, но Владимир Зеленский его еще не подписал. Сейчас решение в силу не вступило.

Как перевод часов влияет на людей

Перевод часов влияет на самочувствие из-за сбоя внутреннего биологического ритма. Организму нужно несколько дней, а иногда и неделю, чтобы адаптироваться.

Самые частые ощущения — это усталость, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием. Может снижаться концентрация, появляться раздражительность и головная боль. У некоторых людей даже немного ухудшается настроение.

Особенно чувствительно реагируют те, у кого есть тревожность, проблемы со сном или нестабильный режим дня. Также сложнее адаптируются подростки и люди с хронической усталостью.

Чтобы легче перенести смену времени, помогает постепенно сдвигать режим сна за несколько дней до перевода часов, больше бывать на дневном свете и не перегружать себя в первые дни после смены времени.

Отметим, Новини.LIVE рассказывали, когда в конце марта будут сильные магнитные бури и как улучшить самочувствие.

А 19 марта в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег. Температура воздуха снизилась до -8 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о ветре.

Украина перевод часов весна время часы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации