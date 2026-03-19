В конце марта Украина перейдет на летнее время

В конце марта украинцы перейдут на летнее время. Стрелки часов переведут на один час вперед, в результате чего ночь будет короче. В то же время такие изменения могут повлиять на самочувствие людей, пока они не адаптируются к новому времени.

Когда переводить часы на летнее время

Переводить часы нужно в ночь на 29 марта (воскресенье). Фактически после 02:59 наступит 04:00, в результате чего ночь будет короче на один час.

Сейчас в Украине действует постановление Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". В нем говорится, что украинцы переводят часы дважды в год — зимнее и летнее время.

В то же время 16 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", чтобы не переводить часы. Впоследствии его передали на подпись президенту, но Владимир Зеленский его еще не подписал. Сейчас решение в силу не вступило.

Как перевод часов влияет на людей

Перевод часов влияет на самочувствие из-за сбоя внутреннего биологического ритма. Организму нужно несколько дней, а иногда и неделю, чтобы адаптироваться.

Самые частые ощущения — это усталость, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием. Может снижаться концентрация, появляться раздражительность и головная боль. У некоторых людей даже немного ухудшается настроение.

Особенно чувствительно реагируют те, у кого есть тревожность, проблемы со сном или нестабильный режим дня. Также сложнее адаптируются подростки и люди с хронической усталостью.

Чтобы легче перенести смену времени, помогает постепенно сдвигать режим сна за несколько дней до перевода часов, больше бывать на дневном свете и не перегружать себя в первые дни после смены времени.

