Синоптики прогнозують в Україні мінливу погоду і до +16°C тепла
Синоптична ситуація в Україні протягом доби 25 березня буде мінливою. Територію країни оминатимуть атмосферні фронти. У більшості регіонів збережеться погода без опадів і з комфортною температурою повітря.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Погода в Україні 25 березня
За інформацією синоптиків, погода в Україні зазнаватиме протягом доби несуттєвих змін. Зокрема повідомляється про ймовірне падіння тиску. Зазначається, що атмосферні фронти на територію країни заходити не будуть.
У переважній кількості областей пануватиме суха погода, без істотних опадів. Відповідно до прогнозу погоди, лише на південному сході країни потурбує невеликий дощ.
Хмарність цього весняного дня буде мінливою. Вітер очікується північно-східний, у західних та північних областях буде південно-західний, він розвине швидкість до 5-10 м/с.
Згідно прогнозів синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься у широкому діапазоні від тепла до морозу: від +3°C тепла до -2°C. На півдні країни повітря прогріється до більш комфортної температури навіть вночі: від +2°C тепла до +7°C. Вдень буде ще тепліше: +11…+16 °C.
На цьому тижні, згідно з прогнозами синоптиків, зберігатиметься тепла погода до +18°C. Проте не виключають потужні зливи.
Не варто забувати, що у ніч проти 29 березня Україна переходить на літній час. Ми переведемо стрілки годинникам на годину вперед.
