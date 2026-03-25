Синоптик Диденко прогнозирует завтра сухую погоду и +17 °C

Синоптик Диденко прогнозирует завтра сухую погоду и +17 °C

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 14:00
Синоптик Диденко прогнозирует завтра сухую погоду и +17 °C
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В четверг, 26 марта, в Украине будет сухая и теплая погода. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует до +17 °C. Осадков не ожидается, небольшой дождь возможен лишь в нескольких областях.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Наталки Диденко.

По прогнозу Диденко, в Украине завтра ожидается теплая комфортная погода. Температура воздуха прогреется до +12...+17 °C.

Синоптик не прогнозирует завтра осадков. Возможен небольшой дождь только на Луганщине, а также в околокарпатских областях.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує 26 березня в Україні до +17
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 26 марта. Фото: скриншот

В столице завтра будет солнечно и сухо. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +15 °C.

Синоптик Диденко добавила, что в конце марта-начале апреля в Украине погода станет более влажной. Тепла станет меньше, поэтому ожидается похолодание.

Ранее мы писали о том, что сегодня от Земли наконец отступили магнитные бури. Метеозависимые люди могут передохнуть, однако впоследствии солнечная активность снова вернется. В конце марта ожидается сложный период.

Также мы писали о том, какой будет погода в Украине до конца этой недели. Как отмечают синоптики, в большинстве регионов начнется период дождей. Осадки накроют едва ли не все области.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
