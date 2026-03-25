Синоптик Диденко прогнозирует завтра сухую погоду и +17 °C
В четверг, 26 марта, в Украине будет сухая и теплая погода. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует до +17 °C. Осадков не ожидается, небольшой дождь возможен лишь в нескольких областях.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Наталки Диденко.
Какой будет погода в Украине 26 марта
По прогнозу Диденко, в Украине завтра ожидается теплая комфортная погода. Температура воздуха прогреется до +12...+17 °C.
Синоптик не прогнозирует завтра осадков. Возможен небольшой дождь только на Луганщине, а также в околокарпатских областях.
В столице завтра будет солнечно и сухо. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +15 °C.
Синоптик Диденко добавила, что в конце марта-начале апреля в Украине погода станет более влажной. Тепла станет меньше, поэтому ожидается похолодание.
Ранее мы писали о том, что сегодня от Земли наконец отступили магнитные бури. Метеозависимые люди могут передохнуть, однако впоследствии солнечная активность снова вернется. В конце марта ожидается сложный период.
