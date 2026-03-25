Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сегодня магнитные бури наконец-то отступят от Земли

Сегодня магнитные бури наконец-то отступят от Земли

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 13:34
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Мощные магнитные бури наконец-то отступят от Земли. В среду, 25 марта, по прогнозу астросиноптиков, не стоит ожидать ухудшения самочувствия из-за солнечной активности. Хотя и магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, это не будет ощущаться.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 25 марта

За последние сутки активность Солнца была аномально низкой. Произошло лишь четыре вспышки класса С. Они почти не влияют на Землю и не ощутимы для метеозависимых людей.

На Землі не очікується значних магнітних бур 25 березня
Прогноз магнитных бурь на сегодня. Фото: скриншот

Сегодня геомагнитное поле будет не слишком активным. На Солнце не прогнозируют значительных вспышек. Возможны лишь единичные вспышки M-класса.

Солнечная активность на 25 марта:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 24.

Что известно о вспышках М и С класса

Вспышки класса C квалифицируют как слабые. Они не имеют последствий и почти не ощутимы на Земле. Такие вспышки бывают часто на Солнце, однако из-за них не возникают магнитные бури или сбои в работе техники.

Вспышки класса М считаются средними. Они в несколько раз мощнее вспышек класса C и могут вызвать перебои в радиосвязи или вызвать радиационные штормы. Такие вспышки также способны вызвать плохое самочувствие у метеозависимых людей.

Ранее мы писали о том, что в конце марта Землю накроют мощные магнитные бури. Астросиноптики предупредили о солнечной активности во второй половине месяца. В частности, 30 и 31 марта ожидается негативное влияние на метеочувствительных людей.

Кроме того, мы публиковали прогноз погоды в Украине до конца этой недели. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов. При этом температура воздуха будет подниматься.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации