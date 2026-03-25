Сегодня магнитные бури наконец-то отступят от Земли
Мощные магнитные бури наконец-то отступят от Земли. В среду, 25 марта, по прогнозу астросиноптиков, не стоит ожидать ухудшения самочувствия из-за солнечной активности. Хотя и магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, это не будет ощущаться.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 25 марта
За последние сутки активность Солнца была аномально низкой. Произошло лишь четыре вспышки класса С. Они почти не влияют на Землю и не ощутимы для метеозависимых людей.
Сегодня геомагнитное поле будет не слишком активным. На Солнце не прогнозируют значительных вспышек. Возможны лишь единичные вспышки M-класса.
Солнечная активность на 25 марта:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 24.
Что известно о вспышках М и С класса
Вспышки класса C квалифицируют как слабые. Они не имеют последствий и почти не ощутимы на Земле. Такие вспышки бывают часто на Солнце, однако из-за них не возникают магнитные бури или сбои в работе техники.
Вспышки класса М считаются средними. Они в несколько раз мощнее вспышек класса C и могут вызвать перебои в радиосвязи или вызвать радиационные штормы. Такие вспышки также способны вызвать плохое самочувствие у метеозависимых людей.
