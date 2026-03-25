Сьогодні магнітні бурі нарешті відступлять від Землі

Потужні магнітні бурі нарешті відступлять від Землі. У середу, 25 березня, за прогнозом астросиноптиків, не варто очікувати на погіршення самопочуття через сонячну активність. Хоча й магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, це не буде відчуватися.

Прогноз магнітних бур на 25 березня

За останню добу активність Сонця була аномально низькою. Відбулося лише чотири спалахи класу С. Вони майже не впливають на Землю та не відчутні для метеозалежних людей.

Сьогодні геомагнітне поле буде не надто активним. На Сонці не прогнозують значних спалахів. Можливі лише поодинокі спалахи M-класу.

Сонячна активність на 25 березня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 24.

Що відомо про спалахи М та С класу

Спалахи класу C кваліфікують як слабкі. Вони не мають наслідків та майже не відчутні на Землі. Такі спалахи бувають часто на Сонці, однак через них не виникають магнітні бурі чи збої в роботі техніки.

Спалахи класу М вважаються середніми. Вони у кілька разів потужніші за спалахи класу C та можуть спричинити перебої в радіозв'язку чи викликати радіаційні шторми. Такі спалахи також здатні спричинити погане самопочуття у метеозалежних людей.

