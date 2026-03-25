Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня

Сьогодні магнітні бурі нарешті відступлять від Землі

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 13:34
Сьогодні магнітні бурі нарешті відступлять від Землі
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Потужні магнітні бурі нарешті відступлять від Землі. У середу, 25 березня, за прогнозом астросиноптиків, не варто очікувати на погіршення самопочуття через сонячну активність. Хоча й магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, це не буде відчуватися.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 25 березня

За останню добу активність Сонця була аномально низькою. Відбулося лише чотири спалахи класу С. Вони майже не впливають на Землю та не відчутні для метеозалежних людей.

На Землі не очікується значних магнітних бур 25 березня
Прогноз магнітних бур на сьогодні. Фото: скриншот

Сьогодні геомагнітне поле буде не надто активним. На Сонці не прогнозують значних спалахів. Можливі лише поодинокі спалахи M-класу.

Сонячна активність на 25 березня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 24.

Що відомо про спалахи М та С класу

Спалахи класу C кваліфікують як слабкі. Вони не мають наслідків та майже не відчутні на Землі. Такі спалахи бувають часто на Сонці, однак через них не виникають магнітні бурі чи збої в роботі техніки.

Спалахи класу М вважаються середніми. Вони у кілька разів потужніші за спалахи класу C та можуть спричинити перебої в радіозв'язку чи викликати радіаційні шторми. Такі спалахи також здатні спричинити погане самопочуття у метеозалежних людей.

Раніше ми писали про те, що в кінці березня Землю накриють потужні магнітні бурі. Астросиноптики попередили про сонячну активність у другій половині місяця. Зокрема, 30 та 31 березня очікується негативний вплив на метеочутливих людей.

Крім того, ми публікували прогноз погоди в Україні до кінця цього тижня. Синоптики прогнозують дощі у більшості регіонів. При цьому температура повітря буде підійматися.

Сонце магнітні бурі Земля
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації