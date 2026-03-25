Головна Новини дня Синоптик Діденко прогнозує завтра суху погоду та +17 °C

Синоптик Діденко прогнозує завтра суху погоду та +17 °C

Дата публікації: 25 березня 2026 14:00
Синоптик Діденко прогнозує завтра суху погоду та +17 °C
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У четвер, 26 березня, в Україні буде суха та тепла погода. Синоптик Наталка Діденко прогнозує до +17 °C. Опадів не очікується, невеликий дощ можливий лише у кількох областях.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Наталки Діденко.

Читайте також:

Якою буде погода в Україні 26 березня

За прогнозом Діденко, в Україні завтра очікується тепла комфортна погода. Температура повітря прогріється до +12...+17 °C.

Синоптик не прогнозує завтра опадів. Можливий невеликий дощ лише на Луганщині, а також у навколокарпатських областях.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує 26 березня в Україні до +17
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 26 березня. Фото: скриншот

У столиці завтра буде сонячно та сухо. Очікується, що температура повітря підійметься до +15 °C.

Синоптик Діденко додала, що наприкінці березня-початку квітня в Україні погода стане більш вологою. Тепла поменшає, тож очікується похолодання.

Раніше ми писали про те, що сьогодні від Землі нарешті відступили магнітні бурі. Метеозалежні люди можуть перепочити, однак згодом сонячна активність знову повернеться. В кінці березня очікується складний період.

Також ми писали про те, якою буде погода в Україні до кінця цього тижня. Як зазначають синоптики, у більшості регіонів розпочнеться період дощів. Опади накриють ледь не всі області.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
