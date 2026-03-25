Синоптик Діденко прогнозує завтра суху погоду та +17 °C

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У четвер, 26 березня, в Україні буде суха та тепла погода. Синоптик Наталка Діденко прогнозує до +17 °C. Опадів не очікується, невеликий дощ можливий лише у кількох областях.

Якою буде погода в Україні 26 березня

За прогнозом Діденко, в Україні завтра очікується тепла комфортна погода. Температура повітря прогріється до +12...+17 °C.

Синоптик не прогнозує завтра опадів. Можливий невеликий дощ лише на Луганщині, а також у навколокарпатських областях.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 26 березня. Фото: скриншот

У столиці завтра буде сонячно та сухо. Очікується, що температура повітря підійметься до +15 °C.

Синоптик Діденко додала, що наприкінці березня-початку квітня в Україні погода стане більш вологою. Тепла поменшає, тож очікується похолодання.

