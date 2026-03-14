Головна Новини дня В Україні завтра діятимуть графіки обмеження потужності

В Україні завтра діятимуть графіки обмеження потужності

Дата публікації: 14 березня 2026 21:42
В Україні завтра діятимуть графіки обмеження потужності
Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть в Україні завтра, 15 березня. Причиною запроваджень є наслідки російських ударів по енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

"Завтра, 15 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначають, що активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час, тобто з 11:00 до 16:00.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися, то варто стежити за повідомленням на офіційних сторінках обленерго.

Крім того, українців закликають не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Ситуація з енергетикою в Україні

Російські окупанти у ніч проти 14 березня масовано атакували Україну дронами та ракетами. Основною мішенню противника була енергетика на Київщині.

А міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в роботу вдалося повернути вже 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були частково втрачені внаслідок ударів Росії.

Крім того, сьогодні український лідер Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів.

Україна Укренерго енергосистема відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
