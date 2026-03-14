В Україні завтра діятимуть графіки обмеження потужності

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть в Україні завтра, 15 березня. Причиною запроваджень є наслідки російських ударів по енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

"Завтра, 15 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначають, що активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час, тобто з 11:00 до 16:00.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися, то варто стежити за повідомленням на офіційних сторінках обленерго.

Крім того, українців закликають не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години.

Ситуація з енергетикою в Україні

Російські окупанти у ніч проти 14 березня масовано атакували Україну дронами та ракетами. Основною мішенню противника була енергетика на Київщині.

А міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в роботу вдалося повернути вже 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були частково втрачені внаслідок ударів Росії.

Крім того, сьогодні український лідер Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів.