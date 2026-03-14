В Украине завтра будут действовать графики ограничения мощности

В Украине завтра будут действовать графики ограничения мощности

Дата публикации 14 марта 2026 21:42
В Украине завтра будут действовать графики ограничения мощности
Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать в Украине завтра, 15 марта. Причиной введений являются последствия российских ударов по энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Отключение света в Украине 15 марта

"Завтра, 15 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики ограничения мощности", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время, то есть с 11:00 до 16:00.

В то же время ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит следить за сообщением на официальных страницах облэнерго.

Кроме того, украинцев призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Ситуация с энергетикой в Украине

Российские оккупанты в ночь на 14 марта массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Основной мишенью противника была энергетика на Киевщине.

А министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в работу удалось вернуть уже 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые были частично потеряны в результате ударов России.

Кроме того, сегодня украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов.

Украина Укрэнерго энергосистема отключения света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

