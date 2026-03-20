Головна Новини дня В Україні переведуть годинники наприкінці березня

Дата публікації: 20 березня 2026 16:34
Дівчина з телефоном. Фото: Новини.LIVE

В Україні переведуть годинники на літній час у ніч з 28 на 29 березня. Тоді о 03:00 стрілки потрібно перевести на одну годину вперед. Зазвичай смартфони та більшість гаджетів змінюють час автоматично. 

Новини.LIVE розповідають про переведення годинників на літній час.

Переведення годинників на літній час

Після того, як в Україні переведуть годинники, ніч стане на одну годину коротшою. Водночас українці отримають довший світловий день. 

Сезонне переведення часу наразі залишається чинним в нашій країні, хоча його скасування обговорювали на законодавчому рівні. Так, перехід на літній час традиційно відбудеться в останню неділю березня. У 2026 році ця дата припадає саме на 29 березня. 

Більшість сучасних гаджетів, зокрема смартфони, ноутбуки та смарт-годинники, змінять час автоматично. Натомість механічні годинники та частину побутової техніки доведеться налаштувати вручну.

Вплив переведення годинників на людей

Для багатьох людей перехід на літній час означає не просто зміну часу на годиннику, а й стрес для організму. Головна причина — втрата однієї години сну та порушення звичного біологічного ритму. Досить часто переведення часу може негативно впливати на сон, самопочуття, концентрацію уваги та навіть безпеку на дорогах.

Часто люди можуть відчувати:

  • сонливість удень;
  • важче прокидатися зранку;
  • зниження працездатності;
  • дратівливість;
  • відчуття "розбитості";
  • пригічений настрій;
  • зниження мотивації;
  • тривожність.

Відомо, що найчутливіші до переходу на літній час діти та підлітки, люди похилого віку, люди з хронічним недосипом, ті, хто працює позмінно, люди з порушеннями сну та  люди з дуже раннім графіком підйому.

Щоб легше перенести зміну часу, допомагає поступово зсувати режим сну за кілька днів до переведення годинника, більше бувати на денному світлі та не перевантажувати себе у перші дні після зміни часу.

Зазначимо, раніше синоптики дали прогноз магнітних бур на кінець березня. Найпомітніше посилення геомагнітної активності припаде на 21, 22 і 25 березня.

Також ми писали, що 19 березня Карпати потужно засипало снігом. На горі Піп Іван вирує сильний вітер до 12 м/с і вдарив мороз -8 °C.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
