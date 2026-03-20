Потужна магнітна буря зіпсує самопочуття метеозалежних сьогодні
У п'ятницю, 20 березня, на Землі прогнозують магнітну бурю рівня G2 — це помірний рівень геомагнітного збурення, який може позначитися і на роботі технічних систем, і на самопочутті частини людей. Найбільшу увагу до стану здоров'я цього дня радять приділити метеозалежним людям та тим, хто має серцево-судинні захворювання.
Прогноз магнітних бур на 20 березня в Україні
Водночас протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей період на Сонці зафіксували два спалахи класу С і дев'ять спалахів класу В. Уточнюється, що спалахи такого типу майже не впливають на Землю.
Прогноз також передбачає, що геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного стану до рівня сильного шторму. При цьому сонячна активність очікується низькою, хоча невелика ймовірність спалахів М-класу зберігається.
Сонячна активність на 19 березня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 35%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 30%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
- Кількість сонячних плям – 21
До симптомів, на які цього дня варто звернути увагу, можна віднести:
- головний біль або відчуття тиску в голові;
- слабкість;
- втомлюваність;
- знижену концентрацію;
- дратівливість, тривожність, відчуття внутрішнього напруження;
- сонливість удень або, навпаки, труднощі із засинанням і поверхневий сон;
- дискомфорт у людей із серцево-судинними проблемами, зокрема відчуття коливань тиску чи погіршення загального стану
У день магнітної бурі для полегшення самопочуття найкраще працюють: нормальний сон, достатня кількість води, спокійніший темп дня і менше перевантаження. Для людей, схильних до головного болю, також важливо не пропускати прийоми їжі, уникати зневоднення та по можливості зменшити кількість напоїв з кофеїном.
Фахівці раніше попереджали, що потужна магнітна буря затримається на планеті Земля на кілька діб. Орієнтовне закінчення сильних геомагнітних коливань очікується з понеділка, 23 березня.
Загалом у березні прогнозують багато днів з сильними магнітними бурями. Сонце буде дуже активним.
