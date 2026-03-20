Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Потужна магнітна буря зіпсує самопочуття метеозалежних сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 13:13
Перехожа на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 березня, на Землі прогнозують магнітну бурю рівня G2 — це помірний рівень геомагнітного збурення, який може позначитися і на роботі технічних систем, і на самопочутті частини людей. Найбільшу увагу до стану здоров'я цього дня радять приділити метеозалежним людям та тим, хто має серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 20 березня в Україні

Водночас протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей період на Сонці зафіксували два спалахи класу С і дев'ять спалахів класу В. Уточнюється, що спалахи такого типу майже не впливають на Землю.

Магнітні бурі 20 березня
Прогноз магнітних бур 20-23 березня. Фото: скриншот

Прогноз також передбачає, що геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного стану до рівня сильного шторму. При цьому сонячна активність очікується низькою, хоча невелика ймовірність спалахів М-класу зберігається.

Магнітні бурі в Україні прогноз
Прогноз магнітних бур з 19 до 22 березня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 19 березня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 35%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 30%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 21

До симптомів, на які цього дня варто звернути увагу, можна віднести:

  • головний біль або відчуття тиску в голові;
  • слабкість;
  • втомлюваність;
  • знижену концентрацію;
  • дратівливість, тривожність, відчуття внутрішнього напруження;
  • сонливість удень або, навпаки, труднощі із засинанням і поверхневий сон;
  • дискомфорт у людей із серцево-судинними проблемами, зокрема відчуття коливань тиску чи погіршення загального стану

У день магнітної бурі для полегшення самопочуття найкраще працюють: нормальний сон, достатня кількість води, спокійніший темп дня і менше перевантаження. Для людей, схильних до головного болю, також важливо не пропускати прийоми їжі, уникати зневоднення та по можливості зменшити кількість напоїв з кофеїном.

Фахівці раніше попереджали, що потужна магнітна буря затримається на планеті Земля на кілька діб. Орієнтовне закінчення сильних геомагнітних коливань очікується з понеділка, 23 березня.

Загалом у березні прогнозують багато днів з сильними магнітними бурями. Сонце буде дуже активним.

Тим часом синоптики попередили про похолодання та дощі з мокрим снігом. Кілька регіонів матимуть різку зміну погоди у п'ятницю, 20 березня.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації