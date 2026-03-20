Потужна магнітна буря зіпсує самопочуття метеозалежних сьогодні

У п'ятницю, 20 березня, на Землі прогнозують магнітну бурю рівня G2 — це помірний рівень геомагнітного збурення, який може позначитися і на роботі технічних систем, і на самопочутті частини людей. Найбільшу увагу до стану здоров'я цього дня радять приділити метеозалежним людям та тим, хто має серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 20 березня в Україні

Водночас протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей період на Сонці зафіксували два спалахи класу С і дев'ять спалахів класу В. Уточнюється, що спалахи такого типу майже не впливають на Землю.

Прогноз магнітних бур 20-23 березня. Фото: скриншот

Прогноз також передбачає, що геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного стану до рівня сильного шторму. При цьому сонячна активність очікується низькою, хоча невелика ймовірність спалахів М-класу зберігається.

Прогноз магнітних бур з 19 до 22 березня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 19 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 35%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 21

До симптомів, на які цього дня варто звернути увагу, можна віднести:

головний біль або відчуття тиску в голові;

слабкість;

втомлюваність;

знижену концентрацію;

дратівливість, тривожність, відчуття внутрішнього напруження;

сонливість удень або, навпаки, труднощі із засинанням і поверхневий сон;

дискомфорт у людей із серцево-судинними проблемами, зокрема відчуття коливань тиску чи погіршення загального стану

У день магнітної бурі для полегшення самопочуття найкраще працюють: нормальний сон, достатня кількість води, спокійніший темп дня і менше перевантаження. Для людей, схильних до головного болю, також важливо не пропускати прийоми їжі, уникати зневоднення та по можливості зменшити кількість напоїв з кофеїном.

Фахівці раніше попереджали, що потужна магнітна буря затримається на планеті Земля на кілька діб. Орієнтовне закінчення сильних геомагнітних коливань очікується з понеділка, 23 березня.

Загалом у березні прогнозують багато днів з сильними магнітними бурями. Сонце буде дуже активним.

Тим часом синоптики попередили про похолодання та дощі з мокрим снігом. Кілька регіонів матимуть різку зміну погоди у п'ятницю, 20 березня.