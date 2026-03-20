Главная Новости дня Мощная магнитная буря испортит самочувствие метеозависимых сегодня

Мощная магнитная буря испортит самочувствие метеозависимых сегодня

Дата публикации 20 марта 2026 13:13
Прохожая на улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 марта, на Земле прогнозируют магнитную бурю уровня G2 — это умеренный уровень геомагнитного возмущения, который может сказаться и на работе технических систем, и на самочувствии части людей. Наибольшее внимание к состоянию здоровья в этот день советуют уделить метеозависимым людям и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

В то же время в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. За этот период на Солнце зафиксировали две вспышки класса С и девять вспышек класса В. Уточняется, что вспышки такого типа почти не влияют на Землю.

Прогноз магнитных бурь 20-23 марта. Фото: скриншот

Прогноз также предполагает, что геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного состояния до уровня сильного шторма. При этом солнечная активность ожидается низкой, хотя небольшая вероятность вспышек М-класса сохраняется.

Прогноз магнитных бурь с 19 по 22 марта. Фото: скриншот

Солнечная активность на 19 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 21

К симптомам, на которые в этот день стоит обратить внимание, можно отнести:

  • головная боль или ощущение давления в голове;
  • слабость;
  • утомляемость;
  • пониженную концентрацию;
  • раздражительность, тревожность, ощущение внутреннего напряжения;
  • сонливость днем или, наоборот, трудности с засыпанием и поверхностный сон;
  • дискомфорт у людей с сердечно-сосудистыми проблемами, в частности ощущение колебаний давления или ухудшение общего состояния

В день магнитной бури для облегчения самочувствия лучше всего работают: нормальный сон, достаточное количество воды, спокойный темп дня и меньше перегрузки. Для людей, склонных к головным болям, также важно не пропускать приемы пищи, избегать обезвоживания и по возможности уменьшить количество напитков с кофеином.

Специалисты ранее предупреждали, что мощная магнитная буря задержится на планете Земля на несколько суток. Ориентировочное окончание сильных геомагнитных колебаний ожидается с понедельника, 23 марта.

Всего в марте прогнозируют много дней с сильными магнитными бурями. Солнце будет очень активным.

Между тем синоптики предупредили о похолодании и дождях с мокрым снегом. Несколько регионов будут иметь резкое изменение погоды в пятницу, 20 марта.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
