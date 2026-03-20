Мощная магнитная буря испортит самочувствие метеозависимых сегодня
В пятницу, 20 марта, на Земле прогнозируют магнитную бурю уровня G2 — это умеренный уровень геомагнитного возмущения, который может сказаться и на работе технических систем, и на самочувствии части людей. Наибольшее внимание к состоянию здоровья в этот день советуют уделить метеозависимым людям и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 20 марта в Украине
В то же время в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. За этот период на Солнце зафиксировали две вспышки класса С и девять вспышек класса В. Уточняется, что вспышки такого типа почти не влияют на Землю.
Прогноз также предполагает, что геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного состояния до уровня сильного шторма. При этом солнечная активность ожидается низкой, хотя небольшая вероятность вспышек М-класса сохраняется.
Солнечная активность на 19 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 21
К симптомам, на которые в этот день стоит обратить внимание, можно отнести:
- головная боль или ощущение давления в голове;
- слабость;
- утомляемость;
- пониженную концентрацию;
- раздражительность, тревожность, ощущение внутреннего напряжения;
- сонливость днем или, наоборот, трудности с засыпанием и поверхностный сон;
- дискомфорт у людей с сердечно-сосудистыми проблемами, в частности ощущение колебаний давления или ухудшение общего состояния
В день магнитной бури для облегчения самочувствия лучше всего работают: нормальный сон, достаточное количество воды, спокойный темп дня и меньше перегрузки. Для людей, склонных к головным болям, также важно не пропускать приемы пищи, избегать обезвоживания и по возможности уменьшить количество напитков с кофеином.
Специалисты ранее предупреждали, что мощная магнитная буря задержится на планете Земля на несколько суток. Ориентировочное окончание сильных геомагнитных колебаний ожидается с понедельника, 23 марта.
Всего в марте прогнозируют много дней с сильными магнитными бурями. Солнце будет очень активным.
Между тем синоптики предупредили о похолодании и дождях с мокрым снегом. Несколько регионов будут иметь резкое изменение погоды в пятницу, 20 марта.
