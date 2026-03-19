Синоптики попередили про хвилю опадів з мокрим снігом завтра

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 20 березня, падатиме тиск, що пов'язано з циклоном над Чорним морем. Невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу можливі в кількох областях. Проте вдень температура повітря підвищиться до +14 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 20 березня

Синоптики прогнозують, що завтра в Україні очікується переважно прохолодна погода без істотних опадів у більшості регіонів. Водночас атмосферний тиск знижуватиметься, а на територію країни поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону, що сформувався над Чорним морем.

Так, у більшості областей 20 березня опадів не передбачається. Лише в Карпатах, а також у східних регіонах, Полтавській та Дніпропетровській областях уночі місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Також переважатиме вітер північно-східного напрямку, швидкістю 5-10 м/с.

Карта температур в Україні 20 березня. Фото: Укргідрометцентр

Зазначається, що на висотах утримуватиметься холодна повітряна маса, тож температурний фон залишатиметься стриманим. Уночі в більшості областей температура коливатиметься від +3 °С до -2 °С, а вдень повітря прогріється до +6…+11 °С.

Дещо тепліше буде на Закарпатті, де вдень прогнозують до +14 °С. На півдні та південному сході країни вночі очікується +1…+6 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14 °С.

Зазначимо, Карпати потужно засипало снігом. На горі Піп Івані сьогодні -8 °C та вирує сильний вітер до 12 м/с. Рятувальники попередили туристів утриматися від прогулянок по горам.

Сьогодні синоптики також прогнозують в Україні дощ з мокрим снігом. Крім того, на північному сході країни та в більшості центральних областей був туман.