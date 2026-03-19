Україна
Главная Новости дня Синоптики предупредили о волне осадков с мокрым снегом завтра

Дата публикации 19 марта 2026 17:20
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 20 марта, будет падать давление, что связано с циклоном над Черным морем. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега возможны в нескольких областях. Однако днем температура воздуха повысится до +14 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что завтра в Украине ожидается преимущественно прохладная погода без существенных осадков в большинстве регионов. В то же время атмосферное давление будет снижаться, а на территорию страны будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона, сформировавшегося над Черным морем.

Так, в большинстве областей 20 марта осадков не предвидится. Лишь в Карпатах, а также в восточных регионах, Полтавской и Днепропетровской областях ночью местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Также будет преобладать ветер северо-восточного направления, скоростью 5-10 м/с.

Якою буде погода в Україні 20 березня
Карта температур в Украине 20 марта. Фото: Укргидрометцентр

Отмечается, что на высотах будет удерживаться холодная воздушная масса, поэтому температурный фон будет оставаться сдержанным. Ночью в большинстве областей температура будет колебаться от +3 °С до -2 °С, а днем воздух прогреется до +6...+11 °С.

Несколько теплее будет на Закарпатье, где днем прогнозируют до +14 °С. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается +1...+6 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +9...+14 °С.

Отметим, Карпаты мощно засыпало снегом. На горе Поп Иван сегодня -8 °C и бушует сильный ветер до 12 м/с. Спасатели предупредили туристов воздержаться от прогулок по горам.

Сегодня синоптики также прогнозируют в Украине дождь с мокрым снегом. Кроме того, на северо-востоке страны и в большинстве центральных областей был туман.

погода синоптик погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
