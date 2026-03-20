В Украине переведут часы в конце марта

В Украине переведут часы на летнее время в ночь с 28 на 29 марта. Тогда в 03:00 стрелки нужно перевести на один час вперед. Обычно смартфоны и большинство гаджетов меняют время автоматически.

Читайте также:

Перевод часов на летнее время

После того, как в Украине переведут часы, ночь станет на один час короче. В то же время украинцы получат более длинный световой день.

Сезонный перевод времени пока остается действующим в нашей стране, хотя его отмена обсуждалась на законодательном уровне. Так, переход на летнее время традиционно состоится в последнее воскресенье марта. В 2026 году эта дата приходится именно на 29 марта.

Большинство современных гаджетов, в частности смартфоны, ноутбуки и смарт-часы, изменят время автоматически. Зато механические часы и часть бытовой техники придется настроить вручную.

Влияние перевода часов на людей

Для многих людей переход на летнее время означает не просто смену времени на часах, но и стресс для организма. Главная причина — потеря одного часа сна и нарушение привычного биологического ритма. Довольно часто перевод времени может негативно влиять на сон, самочувствие, концентрацию внимания и даже безопасность на дорогах.

Часто люди могут чувствовать:

сонливость днем;

труднее просыпаться утром;

снижение работоспособности;

раздражительность;

ощущение "разбитости";

подавленное настроение;

снижение мотивации;

тревожность.

Известно, что наиболее чувствительны к переходу на летнее время дети и подростки, пожилые люди, люди с хроническим недосыпом, те, кто работает посменно, люди с нарушениями сна и люди с очень ранним графиком подъема.

Чтобы легче перенести смену времени, помогает постепенно сдвигать режим сна за несколько дней до перевода часов, больше бывать на дневном свете и не перегружать себя в первые дни после смены времени.

Отметим, ранее синоптики дали прогноз магнитных бурь на конец марта. Самое заметное усиление геомагнитной активности придется на 21, 22 и 25 марта.

Также мы писали, что 19 марта Карпаты мощно засыпало снегом. На горе Поп Иван бушует сильный ветер до 12 м/с и ударил мороз -8 °C.