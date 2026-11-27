Дівчата йдуть під парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 листопада, у більшості регіонів України очікуються сніг та мокрий сніг, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Найскладнішою буде погода на заході країни, де синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. На півдні переважатимуть дощі, а температура повітря залишатиметься плюсовою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Реклама

Прогноз погоди в Україні 27 листопада. Фото: Meteoprog

Погода в Україні

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні погоду в країні визначатимуть антициклон над півднем Скандинавії та атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном над Італією. З півночі та північного сходу надходитиме холодне повітря, а з півдня надходитимуть тепліші та вологіші повітряні маси. У більшості областей пройдуть помірний сніг та мокрий сніг. На Закарпатті й півдні країни опади будуть із дощем, а на півночі та північному сході істотних опадів не прогнозують. Місцями можливі налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме -1...-6 °С, удень коливатиметься від -3 °С до +3 °С. На Закарпатті та півдні країни протягом доби очікується +2...+8 °С.

Попередження про негоду

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях синоптики оголосили I (жовтий) рівень небезпечності. Упродовж дня 27 листопада та вночі 28 листопада в цих регіонах прогнозують значні снігопади. Висота снігового покриву може збільшитися на 8–20 см, а на дорогах утвориться ожеледиця. Негода може ускладнити рух транспорту, роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Читайте також:

Прогноз погоди за регіонами

За прогнозом Meteoprog, у західних областях України переважатиме сніжна погода. На Закарпатті пройдуть дощі та мокрий сніг, місцями значні. На більшій частині заходу країни вночі температура опускатиметься до -8 °С, а вдень підніматиметься до +2 °С. На Закарпатті протягом доби буде +1...+7 °С.

Погода у Харкові 27 листопада. Фото: Meteoprog

У центральних областях буде переважно хмарно. На Вінниччині очікуються сніг та мокрий сніг, на Черкащині й Кіровоградщині опади пройдуть місцями. На Полтавщині та Дніпропетровщині можливий локальний сніг. Уночі прогнозують -3...-8 °С, удень від -3 °С до +2 °С.

На півночі країни істотних опадів не очікується, лише на Житомирщині місцями можливий невеликий сніг. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині вночі буде -3...-8 °С, удень від -3 °С до +2 °С.

У східних областях переважатиме морозна погода без істотних опадів. На Харківщині та Луганщині вночі температура становитиме -2...-7 °С, удень 0...-5 °С. На Донеччині вночі очікується -3...-8 °С, удень від -3 °С до +2 °С.

На півдні країни пройдуть дощі та мокрий сніг. На Запоріжжі вночі прогнозують від -1 °С до +4 °С, удень 0...+5 °С. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму протягом доби температура становитиме +1...+8 °С.

Погода в Україні 27 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на наступний тиждень. У перші дні погоду визначатиме південний циклон, згодом його змінить антициклон. Через надходження холодного арктичного повітря зі Скандинавії температура помітно знизиться.

Крім того, кліматологиня Віра Балабух прогнозує, що зима 2026–2027 років в Україні буде на 1–2 °С теплішою за кліматичну норму, а кількість опадів може перевищити її на 20–40%. Через переважання теплого атлантичного повітря опади часто випадатимуть у вигляді дощу та мокрого снігу, тому стійкий сніговий покрив малоймовірний. Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині, а найнижчі — на північному сході й у високогір’ї Карпат. Найбільша ймовірність морозів і снігу припадає на січень, тоді як грудень і лютий можуть бути м’якшими.