Люди йдуть містом під час снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Протягом тижня в Україні поступово знижуватиметься температура повітря. На початку періоду в різних регіонах очікуються дощі, сніг та мокрий сніг, а згодом опади припиняться. У другій половині тижня та на вихідних посилиться вплив антициклону, а нічні морози охоплять більшу частину країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Якою буде погода в Україні протягом 23 — 29 листопада

На початку тижня на погодні умови впливатиме активний південний циклон, який у другій половині періоду зміниться антициклональним характером погоди. Через зростання атмосферного тиску та надходження арктичної повітряної маси зі Скандинавського півострова температура відчутно знизиться, особливо в північних і західних областях.

Похолодання супроводжуватиметься снігом і поривчастим північним вітром, швидкість якого в окремих регіонах сягатиме 15–17 м/с. Середньодобова температура поступово опуститься нижче 0 °C, що означатиме початок метеорологічної зими.

Карта температур/meteoprog.com

Погода в Україні 23 листопада

У понеділок, 23 листопада, під впливом південного циклону в більшості областей буде нестійка та контрастна погода. Очікуються дощі, а в західних і північних регіонах — переважно сніг та мокрий сніг.

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Вдень у південних, східних і Дніпропетровській областях місцями пройдуть значні дощі. У Криму можлива гроза.

Уночі вітер буде змінних напрямків, а вдень — північним або північно-західним, швидкістю 7–12 м/с. У південній частині місцями прогнозують пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря в західних і північних областях протягом доби становитиме -2…+3 °C. На решті території очікується +4…+9 °C, а в південній частині та Криму — +9…+14 °C.

Погода в Україні 24 листопада

У вівторок, 24 листопада, на більшій частині території країни, крім південних областей, пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На заході й північному сході місцями опади будуть помірними.

Вітер західний або північно-західний, 7–12 м/с. Удень у південних і східних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Уночі температура повітря становитиме -4…+1 °C, удень — -1…+4 °С.

Погода в Україні 25 листопада

У середу, 25 листопада, вночі місцями пройде невеликий сніг або мокрий сніг, а вдень істотних опадів не очікується.

Вітер буде західним і північно-західним, 7–12 м/с. У західних областях він змінюватиме напрямок, а його швидкість становитиме 3–8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1…-6 °C, удень — -2…+3 °C. У Карпатах уночі прогнозують -6…-11 °C, а вдень — -1…-6 °C.

Погода в Україні 26 листопада

У четвер, 26 листопада, на більшій частині території України буде малохмарно та без опадів. Лише вночі на півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий сніг.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Уночі температура повітря становитиме -2…-7 °C, у Карпатах і на Прикарпатті — -6…-11 °C. Удень очікується -2…+3 °C, у Криму та Одеській області — +3…+8 °C.

Погода в Україні 27 листопада

У п’ятницю, 27 листопада, у південно-західних областях, а також у Криму пройдуть дощі та мокрий сніг. В інших регіонах країни збережеться стійка погода без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Уночі температура повітря коливатиметься в межах -3…-8 °С, удень — -3…+2 °C. У південній частині країни вночі прогнозують +1…+6 °C, а вдень — +3…+8 °C.

Погода в Україні 28 листопада

У суботу, 28 листопада, під впливом виступу Скандинавського антициклону очікується холодна та суха погода без опадів.

Вітер буде північним або північно-східним, 5–10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме -6…-11 °C, удень — 0…-5 °C. У південній частині країни вночі прогнозують -4…+1 °C, а вдень — -2…+3 °C.

Погода в Україні 29 листопада

У неділю, 29 листопада, по всій країні збережеться холодна погода без опадів. Вітер буде північним, 5–10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме -6…-11 °C, а в західних регіонах місцями опуститься до -13 °C. Удень очікується -4…+1 °C.

У Карпатах буде холодніше: вночі прогнозують -11…-16 °C, удень — -4…-9 °C.

Новини.LIVE інформували, що зима 2026–2027 років у Європі може бути теплішою за кліматичну норму, однак в Україні прогнозують короткочасні хвилі похолодання та снігопади. Найбільша ймовірність морозів і снігу припадає на січень, тоді як грудень і лютий можуть бути м’якшими. Сезонний прогноз допускає чергування відлиг і холодних періодів, але не визначає погоду в Україні на конкретні дати.

Новини.LIVE також писали, що кліматологиня Віра Балабух прогнозує, що зима 2026–2027 років в Україні буде на 1–2 °С теплішою за кліматичну норму, а кількість опадів може перевищити її на 20–40%. Через переважання теплого атлантичного повітря опади часто випадатимуть у вигляді дощу та мокрого снігу, тому стійкий сніговий покрив малоймовірний. Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині, а найнижчі — на північному сході й у високогір’ї Карпат.