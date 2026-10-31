Люди йдуть містом взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Цієї зими в Україні може випасти на 20–40% більше опадів за норму, однак це не означає, що сезон буде сніжним. Через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу. Також упродовж усіх зимових місяців очікується температура на 1–2 градуси вища за норму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде зима в Україні у 2027 році

За словами кліматологині Віри Балабухи, утворення стійкого снігового покриву малоймовірне, якщо температура повітря залишатиметься додатною. За таких умов сніг швидко танутиме, тому навіть за значної кількості опадів тривалого снігового покриву може не бути.

Водночас коливання температури поблизу нуля створюватимуть небезпечні погодні умови. Зокрема, можливі ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ. Це стосується передусім регіонів, де температура повітря часто змінюватиметься від мінусової до плюсової.

Якою буде температура взимку в різних регіонах України

Віра Балабух зазначила, що цьогоріч в Україні очікується зима на 1–2 градуси теплішою за норму. Такий температурний прогноз стосується всіх зимових місяців.

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Найвищі середні температури очікуються на півдні України, Закарпатті, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Там середня температура за зиму може становити від 0 до +2 градусів.

Найнижчі температури ймовірні на північному сході країни та у високогір'ї Карпат. У цих місцевостях середня температура за зиму може становити -3…-4 градуси й нижче.

Новини.LIVE інформували, що листопад в Україні розпочнеться з температури до +12 °C, однак у другій половині місяця поступово похолодає. Наприкінці осені вдень прогнозують лише +2…+3 °C, а вночі можливі морози до -2 °C. Перші заморозки очікуються вже 23 листопада, також упродовж місяця можливі невеликі дощі.

Новини.LIVE писали, що зима 2026–2027 років в Україні може бути переважно м’якою, однак короткочасні похолодання та снігопади не виключені. Грудень і лютий прогнозуються теплішими, тоді як у січні ймовірність морозів і зимових опадів буде вищою. Упродовж сезону сніг може чергуватися з відлигами, а в низинних районах — переходити в дощ або мокрий сніг.