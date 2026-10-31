Люди идут по городу зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Этой зимой в Украине может выпасть на 20–40 % больше осадков, чем обычно, однако это не означает, что сезон будет снежным. Из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега. Также в течение всех зимних месяцев ожидается температура на 1–2 градуса выше нормы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает Новини.LIVE.

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Какой будет зима в Украине в 2027 году

По словам климатолога Веры Балабухи, образование устойчивого снежного покрова маловероятно, если температура воздуха будет оставаться положительной. В таких условиях снег будет быстро таять, поэтому даже при значительном количестве осадков длительного снежного покрова может не образоваться.

В то же время колебания температуры вблизи нуля будут создавать опасные погодные условия. В частности, возможны гололед, налипание мокрого снега и ледяной дождь. Это касается прежде всего регионов, где температура воздуха будет часто меняться от минусовой до плюсовой.

Какой будет температура зимой в разных регионах Украины

Вера Балабух отметила, что в этом году в Украине ожидается зимана 1–2 градуса теплее нормы. Такой температурный прогноз касается всех зимних месяцев.

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Самые высокие средние температуры ожидаются на юге Украины, в Закарпатье, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях. Там средняя температура за зиму может составлять от 0 до +2 градусов.

Самые низкие температуры вероятны на северо-востоке страны и в высокогорье Карпат. В этих местностях средняя температура за зиму может составить -3…-4 градуса и ниже.

Новини.LIVE сообщали, что ноябрь в Украине начнётся с температуры до +12 °C, однако во второй половине месяца постепенно похолодает. В конце осени днем прогнозируют всего +2…+3 °C, а ночью возможны морозы до -2 °C. Первые заморозки ожидаются уже 23 ноября, также в течение месяца возможны небольшие дожди.

Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть преимущественно мягкой, однако кратковременные похолодания и снегопады не исключены. Декабрь и февраль прогнозируются более тёплыми, тогда как в январе вероятность морозов и зимних осадков будет выше. В течение сезона снег может чередоваться с оттепелями, а в низменных районах — переходить в дождь или мокрый снег.