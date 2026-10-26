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Прогноз погоды на ноябрь: когда температура опустится ниже нуля

Ua ru
26 октября 2026 19:33
Прогноз погоды на ноябрь-2026: чего ожидать от конца осени Новини.LIVE
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Ноябрь, по предварительному прогнозу, начнется с относительно теплой погоды, однако уже в середине месяца температура воздуха начнет постепенно снижаться. Если в первые дни ноября столбики термометров будут показывать до +12 °C, то в конце месяца дневная температура опустится до +2…+3 °C, а ночью возможны заморозки до -2 °C.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на данные погодного сервиса "Метеопрог".

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Погода в Украине
Погода в Украине в ноябре. Фото: скриншот​​​​​​

Погода в начале ноября

В период с 1 по 8 ноября прогнозируют преимущественно облачную погоду в Украине, местами с солнечными прояснениями. Дневная температура будет колебаться от +8 до +12 °C, а ночная — от +3 до +7 °C.

Самым теплым днем первой недели может стать 5 ноября, когда воздух прогреется до +12 °C. Уже 7 ноября дневная температура снизится до +8 °C.

С 9 по 14 ноября существенного похолодания пока не ожидается. Днем температура составит +6…+10 °C, ночью — +2…+6 °C. Будет преобладать переменная облачность.

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В ноябре начнутся первые морозы

Начиная с 15 ноября прогнозируют постепенное похолодание. Дневная температура снизится до +3…+5 °C, а ночная приблизится к нулю.

Первые ночные заморозки возможны 23 ноября, когда температура опустится до -1 °C. Следующей ночью, 24 ноября, прогнозируют до -2 °C.

В течение 25–29 ноября днем ожидается всего +2…+3 °C, а ночью температура будет колебаться от -2 до 0 °C.

По предварительным данным, небольшие дожди возможны 19 и 21 ноября. В остальные дни второй половины месяца будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы. Декабрь прогнозируют относительно мягким, тогда как в январе возрастет вероятность морозов и снегопадов. В феврале снова ожидается потепление, а снег в низинных районах может часто сменяться дождем или мокрым снегом.

Также Новини.LIVE писал, что швейцарские ледники за последние пять лет потеряли почти 20% своего объема. Только с начала 2026 года их объем сократился на 5,5%, что эксперты связывают с волнами жары и глобальным изменением климата. При сохранении нынешних тенденций через 10–15 лет в швейцарских ледниках может практически не остаться льда.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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