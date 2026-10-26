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Прогноз погоди на листопад: коли температура буде нижче нуля

Ua ru
26 жовтня 2026 19:33
Прогноз погоди на листопад-2026: чого чекати від завершення осені Новини.LIVE
Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

Листопад, за попереднім прогнозом, розпочнеться відносно теплою погодою, проте вже в середині місяця температура повітря почне поступово знижуватися. Якщо в перші дні листопада стовпчики термометрів показуватимуть до +12 °C, то наприкінці місяця денна температура опуститься до +2…+3 °C, а вночі можливі заморозки до -2 °C.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на дані погодного сервісу "Метеопрог".

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Погода в Украине
Погода в Україні в листопаді. Фото: скриншот​​​​​​

Погода на початку листопада

У період із 1 до 8 листопада прогнозують переважно хмарну погоду в Україні, подекуди із сонячними проясненнями. Денна температура коливатиметься від +8 до +12 °C, а нічна — від +3 до +7 °C.

Найтеплішим днем першого тижня може стати 5 листопада, коли повітря прогріється до +12 °C. Уже 7 листопада денна температура знизиться до +8 °C.

Із 9 до 14 листопада суттєвого похолодання поки не очікується. Вдень температура становитиме +6…+10 °C, уночі — +2…+6 °C. Переважатиме мінлива хмарність.

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Починаючи з 15 листопада прогнозують поступове похолодання. Денна температура знизиться до +3…+5 °C, а нічна наблизиться до нуля.

Перші нічні заморозки можливі 23 листопада, коли температура опуститься до -1 °C. Наступної ночі, 24 листопада, прогнозують до -2 °C.

Упродовж 25–29 листопада вдень очікується лише +2…+3 °C, а вночі температура коливатиметься від -2 до 0 °C.

За попередніми даними, невеликі дощі можливі 19 та 21 листопада. В інші дні другої половини місяця переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. Грудень прогнозують відносно м’яким, тоді як у січні зросте ймовірність морозів і снігопадів. У лютому знову очікується потепління, а сніг у низинних районах може часто змінюватися дощем або мокрим снігом.

Також Новини.LIVE писав, що швейцарські льодовики за останні п'ять років втратили майже 20% свого об'єму. Лише від початку 2026 року їхній об'єм скоротився на 5,5%, що експерти пов'язують із хвилями спеки та глобальною зміною клімату. За збереження нинішніх тенденцій через 10–15 років у швейцарських льодовиках може практично не залишитися льоду.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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