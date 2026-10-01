Швейцарські льодовики втратили 20% об'єму за 5 років: причина

Людина біля швейцарських льодовиків. Фото: Reuters

Швейцарські льодовики лише від початку 2026 року втратили 5,5% свого об’єму. За останні п’ять років загальні втрати сягнули майже 20%, а експерти пов’язують стрімке танення з хвилями спеки та глобальною зміною клімату. Європа нині прогрівається швидшими темпами, ніж будь-який інший континент планети.

Про це повідомляє DW, передає Новини.LIVE.

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Льодовики Швейцарії продовжують танути: причина

Аналітики мережі моніторингу льодовиків Швейцарії (GLAMOS) пов’язують швидке скорочення льодовиків із безпрецедентними хвилями спеки, які охоплюють Європу. Ці процеси пов’язані з глобальною зміною клімату.

"Потепління, яке ми спостерігаємо зараз, на 100% пов’язане з антропогенною зміною клімату. Все настільки просто. Без людських викидів і використання викопного палива ми б зараз не спостерігали жодного потепління", — заявив керівник GLAMOS Маттіас Гусс.

За останні п’ять років швейцарські льодовики втратили майже п’яту частину свого об’єму. Лише за перші місяці 2026 року скорочення становило 5,5%.

Льодовики Швейцарії. Фото: Reuters

Окремо експерти попереджають, що за збереження нинішніх тенденцій уже через 10–15 років у швейцарських льодовиках може практично не залишитися льоду. Ситуація зі швейцарськими льодовиками також посилює занепокоєння щодо наслідків глобального потепління для Європи.

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Ми писали, що метеоролог Ігор Кібальчич зазначив — жовтень цього року буде теплішим за звичні для цього періоду показники. Середня температура протягом місяця може перевищити багаторічну норму на 0,5–2 °C, тоді як обсяг опадів очікується на рівні 80–120% від кліматичної норми.

Також Новини.LIVE інформували, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA не очікують у жовтні 2026 року надзвичайно сильних або тривалих магнітних бур. Втім, сонячна активність залишається мінливою, тому не виключені раптові короткочасні спалахи геомагнітної активності.