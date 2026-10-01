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Головна Новини дня Швейцарські льодовики стрімко тануть: втратили 20% об'єму за 5 років

Швейцарські льодовики стрімко тануть: втратили 20% об'єму за 5 років

Ua ru
1 жовтня 2026 18:36
Швейцарські льодовики втратили 20% об'єму за 5 років: причина
Людина біля швейцарських льодовиків. Фото: Reuters

Швейцарські льодовики лише від початку 2026 року втратили 5,5% свого об’єму. За останні п’ять років загальні втрати сягнули майже 20%, а експерти пов’язують стрімке танення з хвилями спеки та глобальною зміною клімату. Європа нині прогрівається швидшими темпами, ніж будь-який інший континент планети.

Про це повідомляє DW, передає Новини.LIVE.

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Льодовики Швейцарії продовжують танути: причина

Аналітики мережі моніторингу льодовиків Швейцарії (GLAMOS) пов’язують швидке скорочення льодовиків із безпрецедентними хвилями спеки, які охоплюють Європу. Ці процеси пов’язані з глобальною зміною клімату.

"Потепління, яке ми спостерігаємо зараз, на 100% пов’язане з антропогенною зміною клімату. Все настільки просто. Без людських викидів і використання викопного палива ми б зараз не спостерігали жодного потепління", — заявив керівник GLAMOS Маттіас Гусс.

  • За останні п’ять років швейцарські льодовики втратили майже п’яту частину свого об’єму. Лише за перші місяці 2026 року скорочення становило 5,5%.
Швейцарські льодовики стрімко тануть: втратили 20% об'єму за 5 років - фото 1
Льодовики Швейцарії. Фото: Reuters

Окремо експерти попереджають, що за збереження нинішніх тенденцій уже через 10–15 років у швейцарських льодовиках може практично не залишитися льоду. Ситуація зі швейцарськими льодовиками також посилює занепокоєння щодо наслідків глобального потепління для Європи.

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Аналітики стверджують, що континент нагрівається швидше за будь-який інший у світі.

Ми писали, що метеоролог Ігор Кібальчич зазначив —  жовтень цього року буде теплішим за звичні для цього періоду показники. Середня температура протягом місяця може перевищити багаторічну норму на 0,5–2 °C, тоді як обсяг опадів очікується на рівні 80–120% від кліматичної норми.

Також Новини.LIVE інформували, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA не очікують у жовтні 2026 року надзвичайно сильних або тривалих магнітних бур. Втім, сонячна активність залишається мінливою, тому не виключені раптові короткочасні спалахи геомагнітної активності.

погода клімат Швейцарія Європа льодовики Глобальне потепління
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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