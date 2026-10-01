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Главная Новости дня Швейцарские ледники стремительно тают: за 5 лет потеряли 20% объема

Швейцарские ледники стремительно тают: за 5 лет потеряли 20% объема

Ua ru
1 октября 2026 18:36
Швейцарские ледники потеряли 20 % объёма за 5 лет: причина
Человек у швейцарских ледников. Фото: Reuters

Швейцарские ледники только с начала 2026 года потеряли 5,5% своего объёма. За последние пять лет общие потери достигли почти 20%, а эксперты связывают стремительное таяние с волнами жары и глобальным изменением климата. Европа сейчас нагревается быстрее, чем любой другой континент планеты.

Об этом сообщает DW, передает Новини.LIVE.

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Ледники Швейцарии продолжают таять: причина

Аналитики сети мониторинга ледников Швейцарии (GLAMOS) связывают быстрое сокращение ледников с беспрецедентными волнами жары, охватывающими Европу. Эти процессы связаны с глобальным изменением климата.

"Потепление, которое мы наблюдаем сейчас, на 100 % связано с антропогенным изменением климата. Все настолько просто. Без антропогенных выбросов и использования ископаемого топлива мы бы сейчас не наблюдали никакого потепления", — заявил руководитель GLAMOS Маттиас Гусс.

  • За последние пять лет швейцарские ледники потеряли почти пятую часть своего объема. Только за первые месяцы 2026 года сокращение составило 5,5%.
Швейцарские ледники стремительно тают: за 5 лет потеряли 20% объема - фото 1
Ледники Швейцарии. Фото: Reuters

Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении нынешних тенденций уже через 10–15 лет в швейцарских ледниках может практически не остаться льда. Ситуация со швейцарскими ледниками также усиливает обеспокоенность по поводу последствий глобального потепления для Европы.

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Аналитики утверждают, что континент нагревается быстрее, чем любой другой в мире.

Мы писали, что метеоролог Игорь Кибальчич отметил — октябрь этого года будет теплее, чем обычно для этого периода. Средняя температура в течение месяца может превысить многолетнюю норму на 0,5–2 °C, тогда как количество осадков ожидается на уровне 80–120% от климатической нормы.

Также Новини.LIVE сообщали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA не ожидают в октябре 2026 года чрезвычайно сильных или продолжительных магнитных бурь. Впрочем, солнечная активность остается изменчивой, поэтому не исключены внезапные кратковременные вспышки геомагнитной активности.

погода климат Швейцария Европа ледники Глобальное потепление
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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