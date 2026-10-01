Швейцарские ледники потеряли 20 % объёма за 5 лет: причина

Человек у швейцарских ледников. Фото: Reuters

Швейцарские ледники только с начала 2026 года потеряли 5,5% своего объёма. За последние пять лет общие потери достигли почти 20%, а эксперты связывают стремительное таяние с волнами жары и глобальным изменением климата. Европа сейчас нагревается быстрее, чем любой другой континент планеты.

Об этом сообщает DW, передает Новини.LIVE.

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Ледники Швейцарии продолжают таять: причина

Аналитики сети мониторинга ледников Швейцарии (GLAMOS) связывают быстрое сокращение ледников с беспрецедентными волнами жары, охватывающими Европу. Эти процессы связаны с глобальным изменением климата.

"Потепление, которое мы наблюдаем сейчас, на 100 % связано с антропогенным изменением климата. Все настолько просто. Без антропогенных выбросов и использования ископаемого топлива мы бы сейчас не наблюдали никакого потепления", — заявил руководитель GLAMOS Маттиас Гусс.

За последние пять лет швейцарские ледники потеряли почти пятую часть своего объема. Только за первые месяцы 2026 года сокращение составило 5,5%.

Ледники Швейцарии. Фото: Reuters

Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении нынешних тенденций уже через 10–15 лет в швейцарских ледниках может практически не остаться льда. Ситуация со швейцарскими ледниками также усиливает обеспокоенность по поводу последствий глобального потепления для Европы.

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Мы писали, что метеоролог Игорь Кибальчич отметил — октябрь этого года будет теплее, чем обычно для этого периода. Средняя температура в течение месяца может превысить многолетнюю норму на 0,5–2 °C, тогда как количество осадков ожидается на уровне 80–120% от климатической нормы.

Также Новини.LIVE сообщали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA не ожидают в октябре 2026 года чрезвычайно сильных или продолжительных магнитных бурь. Впрочем, солнечная активность остается изменчивой, поэтому не исключены внезапные кратковременные вспышки геомагнитной активности.